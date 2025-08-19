Este martes Gime Accardi sorprendió a la prensa de espectáculos con su descargo en Olga, y luego en una suerte de conferencia de prensa improvisada, donde habló de todos los pormenores de su separación de Nico Vázquez y de los terceros involucrados como Cande Vetrano y Andrés Gil.

Gimena comenzó diciendo que no existen las “pruebas” sobre las que contó Ángel de Brito en LAM sino que ella fue la que le contó todo a Nico en un acto de amor, y que el affaire fue brevísimo. “Muy poquitito”, le dijo a un cronista en tono humorístico.

“Para mí es un tema muy sensible, muy delicado. Hay dos personas sufriendo muchísimo: Nico y yo. Estoy hablando de mi vida completamente privada y es una vergüenza total para mí tener que estar haciéndolo con todos estos micrófonos como si yo fuera mediática”, agregó Gime, indignada con la situación.

GIME ACCARDI CONTÓ QUE HABLÓ CON CANDE VETRANO

“Saben que no somos una pareja mediática. Nos pasaron muchísimos motivos en estos 18 años para ser mediáticos y para sentarnos en todos lados a contar desde cómo se nos derrumbó un edificio en la cabeza y cómo escapamos por tres segundos, a contar cómo trajimos el cuerpo del hermano de Nicolás de una playa del Caribe a Buenos Aires (…) y jamás lo hicimos”

A la hora de justificar su relación cerrada con la prensa, Gime explicó: “No somos cirqueros y no somos mediáticos”. “Somos dos personas que hace 26 años solamente actúan. Somos respetuosos con la prensa, y ustedes lo son con nosotros y eso lo agradecemos, pero necesito dar esta explicación para que se corte algo que no es real y necesito que se deje de decir para no manchar a terceros”, señaló.

Andrés Gil y Cande Vetrano (Foto: Movilpress)

En ese sentido, uno de los cronistas presentes, aprovechó para preguntarle a Gime si habló con Cande Vetrano, a lo que ella contestó con un sonoro “Con todos, sí”. “¿Qué te dijo Cande?”, insistió el movilero, pero ella solo se limitó a decir: “Nada. Chau gracias”.

