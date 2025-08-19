Andrés Gil rompió el silencio en Instagram, tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi.

El 18 de agosto contaron en LAM que la actriz le fue infiel a Nicolás Vázquez. Al día siguiente, Gimena lo admitió.

Andrés Gil y Cande Vetrano (Foto: Movilpress)

EL DESCARGO DE ANDRÉS GIL, ACUSADO DE SERLE INFIEL A CANDE VETRANO

“Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes, se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, escribió el actor en su red.

Y siguió en el mismo tono: “Me duele que todo el proceso increíble que compartimos con la obra de teatro junto a Gime y Nico se vea opacado por un invento”.

“Por mi familia y por la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, finalizó Andrés, quien por primera vez se expresó sobre el tema a un mes y medio de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.

En ese momento, 8 de julio, Gil ya había sido vinculado amorosamente con la actriz.

Foto: Instagram.

GIMENA ACCARDI NEGÓ HABERLE SIDO INFIEL A NICO VÁZQUEZ CON ANDRÉS GIL

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”.

“Soy humana, lo más básica posible, y cometo errores, como cualquiera”.

Foto: Olga.

“Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar... Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida. Cometo errores como cualquiera... Estoy dolorida”, dijo Gimena en Olga.