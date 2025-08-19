La confesión de Gimena Accardi de que le había sido infiel a Nicolás Vázquez desató la polémica, y al salir de Olga la actriz reaccionó furiosa ante una pregunta al hueso tras confesar lo mal que la está pasando: “¿¡Vos me estás cargando, amigo!?”.

“El hostigamiento de redes sociales es algo que vivimos hace un montón. Yo cerré todo, no estoy leyendo nada, porque no me quiero suicidar mañana básicamente, porque es demasiado el odio, el hostigamiento”, había afirmado Accardi blanqueando su vulnerabilidad.

“Es lo que necesito frenar. (...) No me enamoré, fue una canita al aire de mierda que me arruinó. Nunca hubo una relación paralela. (...) El desliz duró muy poquitito”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

POR QUÉ SE ENOJÓ GIMENA ACCARDI TRAS UNA PREGUNTA ÍNTIMA

“No somos cirqueros ni mediáticos. Somos dos personas que hace 26 años solamente actúan. Somos respetuosos con la prensa, ustedes lo son con nosotros y eso lo agradecemos”, se plantó dejando en claro que pretendía cerrar el asunto.

En ese punto, Martín Salwe lanzó la pregunta que descolocó a Gimena Accardi: “¿Hubo convivencia?”.

“¿¡Vos me estás cargando, amigo!? Si te acabo de decir, que fue un desliz, una pavada total, una cosa completamente pasajera. ¿Cómo voy a convivir? Hace 18 años que convivo solamente con Nicolás”.