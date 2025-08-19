Georgina Barbarossa opinó a fondo de la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez, tras 18 años de amor, y fue muy picante con el actor.

“¿Ustedes se piensen que Nico nunca la cagó? ¡Dejéneme de joder!”, disparó la conductora de A la Barbarossa luego de ver una nota de la actriz admitiendo el engaño y pidiendo perdón.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

EL SINCERICIDIO DE GEORGINA BARBAROSSA TRAS LA ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI

Georgina Barbarossa: -Ella me parece un amor, re valiente. Y reitero, no tiene por qué salir a dar explicaciones. Quizás lo hace para limpiar la imagen de su compañero (Andrés) porque estaba embarazada Cande.

Analía Franchín: -Me encanta lo que le dice Nico a ella: ‘Esto no te define’. En 18 años, ellos pasaron muchas situaciones juntos. Eran casi siameses… Gimena es mucho más que la que cagó al marido con otro.

Georgina: -¿Ustedes se piensen que Nico nunca la cagó? ¡Dejéneme de joder!

Analía: -No sabemos.

Georgina: -Bueno, no sabemos, por eso no se puede juzgar…

Foto: stream Olga y redes.

GIMENA ACCARDI REVELÓ CON QUIÉN LE FUE INFIEL A NICOLÁS VÁZQUEZ: “FUE CON UN RANDOM”

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”.

“Soy humana, lo más básica posible, y cometo errores, como cualquiera”.

“Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar... Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida”.

“Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.

