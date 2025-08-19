Este lunes en Intrusos contaron que, a poco más de un mes de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, se supo que “esa decisión abrupta de contar que estaban separados, de que no había vuelta atrás, es por un tercero del lado de Gimena”, y ahora se supo que ella asumirá públicamente su error.

“Nico Vázquez estaría muy enojado con Gimena, muy triste, lloraría mucho y por eso nosotrosdecíamos ‘¿por qué llora tanto?’”, agregó Varela. “Me dicen que se vendría un blanqueo”, adelantó Marcela Tauro, aunque su compañera prefirió mantener en secreto el nombre del tercero en discordia.

Foto: Instagram (@gimeaccardi)

Sin embargo, en LAM, Ángel de Brito comenzó a hacer un enigmático que derivó en el descubrimiento de Nicolás Vázquez sobre la infidelidad de su esposa. “Ahora Nico está destrozado porque se enteró todo esto. Está muy deprimido, pero la caretea porque es actor y tiene que salir a dar la cara. Fue políticamente correcto cuando habló. Él tenía la sospecha, pero luego se enteró”, señaló el conductor.

Leé más:

Se separó Dai Fernández, la actriz a la que señalaban como supuesta pareja de Nico Vázquez

SE SUPO POR QUÉ NICO VÁZQUEZ SE SEPARÓ DE GIMENA ACCARDI Y POR QUÉ NO PARA DE LLORAR DESDE ENTONCES

“Esto se va a saber igual porque también hay otros involucrados y periodistas que también saben la noticia. Gimena no creo que tenga problema en contarlo con más detalle todo porque es una chica inteligente. El tema es que Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos venían mal hace mucho tiempo, como un año. Los dos lo hicieron público”, agregó el conductor.

“En cierto momento de estos años de crisis, él vio cosas que no eran propias del desgaste y en determinado momento se dio cuenta de que había otra persona de Gimena y finalmente dio con las pruebas y ella se lo admitió después del viaje. Gente del entorno del teatro de él y de ella lo saben”, agregó De Brito.

Foto: Instagram (@gimeaccardi)

Finalmente, Laura Ubfal brindó un dato llamativo. “No puedo dar muchos detalles. Solamente voy a decir que mañana va a hablar Gimena Accardi va a reconocer que se equivocó”, dijo mientras sus compañeros arriesgaban que el lugar elegido sería Olga.

“No puedo dar muchos datos. Voy a decir que va a hablar, a decir que se equivocó entre comillas porque no se puede hablar de culpables o inocentes, pero bueno va a reconocer su error, y va a reconocer también que Nico se quedó callado”, cerró la panelista, mientras De Brito cerraba con un “porque es un caballero”.

Leé más:

Aseguran que Cande Vetrano y Andrés Gil están en crisis o separados: los escandalosos motivos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.