A días de anunciar que debió suspender varias funciones de Rocky debido a una lesión, Nico Vázquez recurrió a las redes para compartir un profundo mensaje.

“Rocky siempre se levanta y yo también. Este jueves vuelvo, más fuerte que nunca”, comenzó diciendo el actor en un posteo que compartió en Instagram Stories.

“Son días de trabajo doble turno, con reparación, activación y fisioterapia junto a @ezecastrotores #DaniCajarabilla. Gracias a todos por entender mi ausencia”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto, a un mes de anunciar su separación de Gime Accardi: “En este momento de mi vida, necesito más que nunca ir al escenario y al ring. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes”.

En medio del éxito teatral de que está haciendo con la obra Rocky, Nico Vázquez rompió el silencio y se refirió a su separación de Gime Accardi, tras 18 años de amor.

Con una fisura intercostal que lo llevó a pasar por la guardia médica, el actor no solo habló de su estado de salud sino también de su presente sentimental: “Fuimos una pareja que fue exitosa en el amor. Estuvimos 18 años amándonos, respetándonos y eso no es poco”, expresó el actor en una nota que dio a LAM.

El artista destacó que, pese a que ya no se frecuentan como antes, sigue en contacto con Gime: “Hablamos todo el tiempo y estamos conectados, pero no nos frecuentamos como antes”, reveló. Y sobre cómo está viviendo este difícil momento, agregó: “A veces no va de la mano lo personal con lo profesional. Me hubiera gustado que sea así, pero no es el caso. Igual, el teatro me salva”.

Además, contó que se apoya mucho en su entorno más cercano, y en especial, en la terapia: “Siempre fui de hablar mucho, pero ahora estoy haciendo más terapia que antes. Me ayuda a resolver muchas cosas”.

Finalmente, ante la consulta sobre si sentía que su separación era definitiva, Nico dejó la puerta abierta con total sinceridad: “Eso sólo lo sabe Dios. No lo puedo decir yo”.