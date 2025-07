A una semana de que Nico Vázquez anunciara en las redes que se separó de Gime Accardi tras 18 años de amor, Yanina Latorre volvió a dar detalles del estado de ánimo del actor tras una charla privada que mantuvieron nuevamente.

“Anoche volví a hablar con Nico por teléfono. Está mucho más flaco, está muy caído, está en el departamento, está como puede, laburando. No tengo información precisa porque no me quise meter más de la cuenta”, comenzó diciendo la conductora El Observador 107.9.

“Y yo, por todas las conversaciones que vengo teniendo, tengo la sensación de que fue ella. Me dio vuelta toda la tortilla del primer día. Creo que esos dos videítos eran sarasa de gente mal intencionada, en las charlas que tuve me dio esa sensación. Y por eso ella dice: ‘Es un hasta luego, un hasta pronto’”, agregó.

Y cerró: “Yo creo que ella es la que estaba necesitando un aire porque él, varias veces, me repite ‘está conmigo desde que tiene 22 años’, como que era muy chica. Y él tenía 28 cuando se conocieron, que quieras o no, seis años más es un tiempito. Las pasaron todas. Yo creo que ella lo ama, se quieren, es su familia, porque son muy unidos, pero tengo toda la sensación de que fue ella. No sé si por un desliz o no, no tengo esa data, pero es ella la que quería volar un poco y debe sentir culpa”.

LA PALABRA DE GIME ACCARDI SOBRE LA POSIBILIDAD DE RECONCILIARSE CON NICO VÁZQUEZ

A pocas horas de que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaran que le pusieron punto final a sus 18 años de amor, Yanina Latorre reveló detalles de la conversación privada que mantuvo con la actriz.

“Gimena me dijo recién que estaban haciendo terapia de pareja y que lo intentaron y que lo intentaron, pero que tenían muchas discusiones y que no volvieron a tener esa convivencia”, comenzó diciendo la panelista de LAM en vivo.

“A mí me dio la sensación, por cómo hablé, que fue él el de la decisión porque ella me dijo que es el hombre de su vida, que no descarta volver y que ella cree que en un año va a estar de nuevo con él”, agregó.

Y cerró: “Por eso me da la sensación que es una crisis más de él que de ella. Que ella no se imagina su vejez sin él al lado. Que por ahí en un año están de nuevo juntos. Es como muy amplio. Porque si vos crees que vas a estar en un año con alguien, ¿para qué te separás? La decisión fue del otro. Esto estoy sacando conmigo”.