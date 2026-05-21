Marcelo Polino habló sobre el armado de las ternas de los Martín Fierro y generó un verdadero escándalo. El periodista aseguró que las nominaciones no las eligen todos los socios de APTRA, sino que la Comisión Directiva y el canal organizador deciden “a dedo” quiénes integran cada categoría.

En diálogo con Los Profesionales de Siempre, Polino fue tajante al referirse a la polémica por el triunfo de Wanda Nara como Mejor Conductora. “Wanda no fue a poner los votos dentro de la urna, es una cuestión de terna”, sostuvo, y remarcó que el verdadero problema está en cómo se conforman las categorías.

Wanda Nara y Marcelo Polino (Fotos: capturas eltrece)

El periodista, que ya manifestó sus ganas de presidir APTRA, criticó la cantidad de nominadas en la terna de conductora. “La terna de conductora con siete personas era una cantidad desmedida. Si tengo la posibilidad de ser presidente voy a volver a la terna real”, aseguró.

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Pero lo más fuerte llegó cuando denunció que hubo maniobras para dejar afuera a figuras históricas. “Alguien pidió que Mirtha no esté en la terna de conductora”, lanzó Polino, aunque aclaró que desconoce quién hizo ese pedido.

En ese sentido, Marcelo explicó que los socios comunes no son convocados a esa instancia: “Nosotros, como miembros de APTRA, nunca fuimos invitados a participar en la formación de las ternas cuando se supone que somos los especialistas en el mundo del espectáculo”.

Polino fue directo al hueso: “Las ternas las hacen la Comisión Directiva y el canal, en este caso Telefe. Me parece que, a partir de nuevas gestiones, todas las ternas las tenemos que hacer todos los socios”. Además, reclamó que el socio “debe ser valorado y tener decisión”.

El look de Marcelo Polino en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El periodista insistió en que las ternas deberían definirse en una asamblea y no por decisión de un canal: “Las ternas se deben hacer en una asamblea y no que un canal marque a dedo las ternas que le convengan”. A pesar de sus críticas, Polino defendió a Luis Ventura, actual presidente de APTRA: “Sé que Luis Ventura trabaja desde la honestidad y también sé que tiene que haber una rotación en APTRA”. “Cuando vas a votar ya están las personas que la comisión y el canal eligieron para esos rubros”, cerró.

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