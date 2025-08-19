Luego de romper el silencio en su programa en Olga, Gimena Accardi se paró en la vereda y enfrentó todo tipo de preguntas sobre su separación y su infidelidad a Nicolás Vázquez.

La actriz confesó haber engañado a su pareja, pero negó que haya sido con Andrés Gil, su compañero de teatro y novio de Cande Vetrano.

Además, Accardi aseguró ante el micrófono de A la Barbarossa que no mantuvo una relación paralela y que “fue un desliz que duró muy poquito”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

CUÁNTO TIEMPO GIMENA ACCARDI ENGAÑÓ A NICO VÁZQUEZ

Gimena Accardi: -Es un desliz.

Notero: -¿Te enamoraste de él?

Gimena: -¡No! Cero. Un random total. Una canita al aire de mierda. Una mierda total. No me enamoré de nadie. Fue un desliz absoluto.

Notero: -¿Qué es algo random?

Gimena: -Alguien que no es del medio, que no lo conocen. No hurguen, ni en Instagram lo sigo... Pedí perdón, bajé la cabeza y dije: “La concha de la lora, perdón. Soy una forra. Una básica y me mandé la cagada”... Y es mentira que estuve con quien se me vincula (Andrés Gil).

Notero: -¿Cuánto duró el desliz?

Gimena: -Muy poquitito.

