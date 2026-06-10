La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un nuevo elemento de interés luego de que se difundieran imágenes de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en una ferretería dos días después de la desaparición de la joven.

Las cámaras de seguridad registraron a ambos el 25 de mayo cerca de las 13 horas, en un comercio ubicado en el barrio Yofre de la capital cordobesa. Según consta en la causa, el Ford Ka negro en el que se movilizaban fue señalado como el vehículo utilizado para trasladar y descartar el cuerpo de Agostina.

Durante una entrevista en vivo con Moria Casán, la dueña de la ferretería recordó aquel encuentro y reveló qué compraron.

Qué compró Claudio Barrelier en una ferretería tras el crimen de Agostina Vega: habló la dueña (eltrece)

El testimonio de la comerciante que atendió a Claudio Barrelier

“¿Pudiste atenderlo y verle la cara al asesino y a la mujer que lo acompañaba, Soledad?”, le preguntó Casán en La Mañana con Moria por eltrece.

La comerciante, que habló de espaldas a cámara, respondió: “Los vi a los dos y los atendí como a cualquier cliente que viene. Para mí fue todo normal".

“Hasta ese momento solo se sabía que había desaparecido una nena y se hablaba de un auto rojo. Yo nunca me imaginé nada”, expuso la mujer.

Según relató, fue Andreani quien ingresó al local y realizó la compra: “Se bajó ella y compró materiales. Estaba en conversación telefónica, en teoría, con unos albañiles que estaban en la casa. Después corta la llamada y compró otras cosas que las consulta con el chico (Barrelier) que estaba en el auto”.

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Cómo se comportaron Barrelier y Andreani en la ferretería

La mujer también describió la actitud de ambos durante la visita al comercio.

“Él recién baja del auto cuando ella le hace señas para subir unas bolsas que eran de aproximadamente cinco kilos”, agregó la ferretera.

Además, aseguró que nada en su apariencia llamó la atención en ese momento: “Los dos estaban bien vestidos, comunes y corrientes. No estaba encapuchado ni tenía nada que le tapara la cara”.

Por último, reveló cómo se realizó el pago de la compra: “Pagó ella, al contado y en efectivo”.