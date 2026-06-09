La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un elemento clave: un video que muestra a Claudio Barrelier y a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro, minutos después de que descartaron el cuerpo de la adolescente de 14 años.

Las imágenes, registradas el lunes 25 de mayo cerca de las 13 en el barrio Yofre de la ciudad de Córdoba, muestran a Barrelier sacando una frazada del auto y sacudiéndola, mientras Andreani habla por teléfono.

Según la causa, el Ford Ka fue el vehículo utilizado para trasladar y descartar el cuerpo de Agostina entre las 10 y las 12 de ese mismo día.

Agostina Vega tenía 14 y vivía en Córdoba. Por: Captura

El video, que ya está en manos de los investigadores, será fundamental para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el rol de cada uno de los implicados.

En la grabación se ve el auto estacionado frente a un negocio. Luego, ambos bajan, mantienen un breve diálogo y Barrelier abre el baúl para sacar lo que parece ser una frazada. Mientras tanto, Andreani sigue hablando por teléfono. Después, los dos guardan en el vehículo distintas compras que habían realizado.

La situación procesal de la dueña del Ford Ka negro

Este lunes, Soledad Andreani fue detenida acusada de “encubrimiento agravado” en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega.

Su abogada, Marina Romano, habló con la prensa tras la detención y aseguró: “Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”.

La letrada también reveló que Andreani, tras ser detenida, declaró: “Dije la verdad y terminé presa”. Por el nivel de exposición y la conmoción pública del caso, la defensa pidió medidas de resguardo para garantizar su seguridad física.

Claudio Barrelier. CRÉDITO: Captura web

Romano explicó que Andreani siempre fue citada como testigo y que incluso recibió mensajes de WhatsApp para aclarar situaciones, algo que consideró irregular.

“Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”, sostuvo la abogada.

La aparición de este video podría ser determinante para la causa y para definir la responsabilidad de cada uno de los detenidos en el crimen que conmocionó a Córdoba.