La situación de la mamá de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba, estaría por complicarse en las próximas horas, dadas las fundadas sospechas que tendría sobre ella el fiscal de la causa, más allá de que el único acusado es Claudio Barrelier.

“Está a un paso de la imputación”, adelantó Mariana Fabbiani sobre Melisa Herrera.

Entonces, Martín Candalaft explicó: “Los investigadores creen que la madre de Agostina ocultó información al momento en el que hace la primera denuncia y la ampliación de la denuncia”.

La marcha de Ni Una Menos por Agostina Vega. Buenos Aires, Argentina, June 3, 2026. REUTERS/Cristina Sille Por: REUTERS

“Ella sabía del entorno de Barrelier. Ella sabía de las personas con las que Barrelier frecuentaba”, contaron a DDM desde el entorno del fiscal Garzón.

“Por el mensaje donde le dice a ‘quien se la entregaste, deciles que no hagan nada’", precisó.

De hecho, el fiscal Garzón “no la aceptó como particular damnificada” y es “lo que demuestra que hay una duda sobre el accionar de la madre”, ya que definió a Barrelier como “un amigo de la familia”, y la acusación sería por “encubrimiento para proteger a Barrelier”, a quien conocía hacía por lo menos tres años.

Las razones por las cuales se investiga a la mamá de Agostina Vega

Devastada por la pérdida de su hija, Melisa cuenta con aistencia psicológica ya que además paderecía “problema de adicciones”, según contaron en el programa.

Cómo era el vínculo de la mamá de Agostina Vega con Claudio Barrelier, el imputado por el femicidio.

El presunto encubrimiento a estaría basado en que la mamá de Agostina Vega fue pareja de Claudio Barrelier, y hasta había motorizado una colecta de dinero para sacarlo de la cárcel en 2025, tras una denuncia privación ilegítima de la libertad y abuso sexual.

Al final, el cronista de DDM en Córdoba recordó los dichos de Melisa Herrera: “Cuando se despertó en el Hospital, después de la crisis que tuvo, dijo ‘esto fue un ajuste de cuentas, no tengo más datos, pero fue un ajuste de cuentas’”.