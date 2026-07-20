La Selección Argentina volvió al país este lunes después de consagrarse subcampeona del mundo frente a España. El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971, que partió desde el aeropuerto JFK de Nueva York a las 7.17 (hora local), aterrizó en Ezeiza a las 18.19, trayendo a bordo a una parte del plantel y al cuerpo técnico.

Al llegar, la aeronave fue trasladada al sector de vuelos privados FBO, donde los futbolistas abordaron un micro para dirigirse al predio que la albiceleste posee en Ezeiza.

La bienvenida incluyó la presencia de granaderos y el clásico “Muchachos” sonando de fondo, en un recibimiento especial para el equipo.

Quiénes llegaron en el vuelo de la Selección argentina

En este regreso, el plantel estuvo integrado por 16 jugadores: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

Junto a ellos viajaron los integrantes del cuerpo técnico: Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

Cuándo llega Lionel Messi

FIFA World Cup 2026 - York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - Lionel Messi. Por: REUTERS

No todos los jugadores regresaron en el mismo vuelo. Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso viajaron directamente a Europa.

Por su parte, Lionel Messi y Rodrigo De Paul partieron rumbo a Miami. Se espera que el capitán llegue en los próximos días a la Argentina, donde irá directamente a Rosario para reencontrarse con su familia.