Tras la derrota de la Selección argentina, Agustina Gandolfo sorprendió con un fuerte mensaje dedicado a Lautaro Martínez., su esposo, que no jugó ni un minuto en la final del Mundial.

“Callado. Siempre respetuoso. Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento“, escribió Agustina al comienzo de su mensaje, en una clara defensa del capitán del Inter de Milán.

La influencer reveló que fue testigo de todo el trabajo que Lautaro realizó durante los últimos meses para afrontar la Copa del Mundo y destacó tanto su preparación física como su fortaleza mental.

El mensaje de Agustina Gandolfo. Captura Instagram agus.gandolfo

“Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba. El esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo y las ganas de superarte todos los días. Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme“, expresó.

Agustina Gandolfo reveló el lado más íntimo de Lautaro Martínez

Agustina Gandolfo con Lautaro Martínez y sus hijos. Foto: Instagram agus.gandolfo

En otro tramo del posteo, Agustina Gandolfo contó cómo vive Lautaro Martínez cada logro deportivo y aseguró que su familia siempre ocupa el primer lugar.

“Incluso en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. ‘Es por ustedes, todo es para ustedes’, nos decís siempre. Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta“, escribió.

Además, destacó la calidad humana del futbolista: "Porque detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo“.

El mensaje final de Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez

Para cerrar, la modelo le dedicó una contundente declaración de amor.

“Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y, a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo“, concluyó.