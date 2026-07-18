Agustina Gandolfo volvió a mostrarse en las redes sociales para contar cómo atraviesa esta etapa desde lo físico con la Selección Argentina metida de lleno en la instancia decisiva de la Copa del Mundo

La pareja de Lautaro Martínez se fotografió en un gimnasio y fue clara: sostener el nivel de entrenamiento con la logística de un Mundial no es tarea sencilla. Además, mostró sus abdominales.

LA RUTINA DE ENTRENAMIENTO DE AGUSTINA GANDOLFO DURANTE EL MUNDIAL

En la imagen que compartió en sus historias, se la ve entrenando con top deportivo y short, apoyada en una de las máquinas del gimnasio, mientras posa para la cámara. Junto a la foto, escribió un mensaje que resume el momento que atraviesa: “Mi cuerpo ya no entiende ni dónde está, viajando cada 3 días está difícil entrenar como me gustaría pero cada vez que puedo meto media horita que es mejor que nada 🖤 y de paso descargo a mi manera lo que estamos viviendo 😅”.

Agustina Gandolfo mostró su rutina de entrenamiento en medio de los viajes por el Mundial Fuente: Instagram

La publicación fue geolocalizada en Atlanta, una de las ciudades por las que pasó el círculo íntimo de la Scaloneta en esta etapa del torneo.

Agustina Gandolfo. Foto: Instagram agus.gandolfo

Agustina Gandolfo. Foto: Instagram agus.gandolfo

No es la primera vez que Gandolfo habla de su método para no perder la constancia. Semanas atrás había asegurado que su entrenador le sigue enviando rutinas de musculación “así viaje a la luna”, y también compartió jornadas de running junto a Carolina Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, con quien formó una dupla habitual en los entrenamientos durante la concentración en Kansas City.