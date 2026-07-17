Yanina Latorre emocionó al compartir uno de los capítulos más difíciles de su vida personal. La conductora contó que atravesó múltiples pérdidas de embarazos y tratamientos de fertilidad antes de convertirse en madre de Lola Latorre, y explicó por qué su hija ocupa un lugar tan especial en su vida.

En El Observador, Yanina recordó el largo proceso que vivió para lograr el embarazo y confesó que durante los nueve meses de gestación debió aplicarse inyecciones diariamente.

“Fue para sostener el embarazo”, explicó. Y detalló: “Yo perdí muchos embarazos, tuve muchos problemas para tener hijos. Hice muchos tratamientos“.

Otros tiempos: Yanina Latorre y Lola | Créditos: Instagram @yanilatorre

Yanina Latorre habló de los tratamientos que hizo para ser madre

Yanina contó que incluso buscó alternativas en el exterior hasta que finalmente pudo quedar embarazada de Lola. “Yo hice de todo, tratamientos afuera, hasta que llegó Lola. Me costó mucho”, afirmó.

“Quiero que sepan los boludos, cuando me tocás a Lola... alguna pendeja que quiere cámara. La chica es impoluta, ahora está en Estados Unidos trabajando, es abogada, habla inglés, es buena hija, buena nieta, buena hermana... Yo sufrí tanto para tenerla que no puedo tolerar que me la toques”.

“En mi casa no la reta nadie a Lola. La única que le puede decir algo soy yo… ni mi mamá, ni Diego. Es mi debilidad”, concluyó.