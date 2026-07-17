Después de semanas de especulaciones sobre el presente de su relación con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa volvió a romper el silencio y sorprendió con sus declaraciones. La modelo peruana confirmó que retomó el contacto con el conductor y, aunque evitó profundizar sobre su vida sentimental, dejó entrever que la historia entre ambos podría no estar terminada.

Todo comenzó luego de que se viralizara un gesto de Tinelli en las redes sociales. El conductor comentó una publicación de Instagram de Milett con un mensaje cargado de afecto: “Muy hermosa, siempre”, acompañado por un emoji de corazón.

MILETT FIGUEROA CONFIRMÓ QUE VOLVIÓ A HABLAR CON MARCELO TINELLI

En diálogo con PrimiciasYa (América TV), la modelo explicó que, tras su regreso a Perú, volvió a comunicarse con el conductor por cuestiones personales y legales. "Hablamos por el tema de la notaría, de que iba a venir aquí también para hacer lo del documento. Y, bueno, para atender las cosas también bien, o sea, estar tranquilos porque, de hecho, en toda pareja existen discusiones y eso fue lo que pasó“, explicó.

Sus palabras dejaron en claro que el vínculo entre ambos atraviesa un momento mucho más sereno que el que habían mostrado tras la separación.

LA FRASE QUE ILUSIONÓ A LOS FANÁTICOS DE LA PAREJA

Consultada sobre el comentario romántico que Tinelli le dejó en redes sociales y sobre la posibilidad de un acercamiento, Milett respondió con una frase que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones.

"Hay un cariño, por supuesto“, aseguró, sin negar la posibilidad de una reconciliación.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Además, recordó una reciente entrevista en la que el conductor la mencionó espontáneamente. “La reportera era peruana, por eso le dijo: ‘Eres de Perú. Amo Perú, justo estoy hablando con Milett’”, explicó.

EVITÓ HABLAR DE UNA RECONCILIACIÓN

Durante la entrevista también le recordaron las fuertes declaraciones que había realizado meses atrás, cuando habló de una profunda decepción tras el final de la relación e incluso dejó entrever problemas de confianza.

Sin embargo, esta vez prefirió mantener la cautela. "Bueno, chicos, ahorita he venido por un tema legal, no he venido para comentarles sobre mi vida personal“, respondió cuando le preguntaron si estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad a Tinelli.

Ante la insistencia de los periodistas, tampoco quiso opinar sobre los rumores que vincularon al conductor con Rossana Almeyda. "No voy a comentar absolutamente nada. Lo único que puedo decirles es que está todo muy bien con Marcelo y suficiente“, concluyó.