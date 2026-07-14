Milett Figueroa se presentó en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar oficialmente a Mimi Alvarado por declaraciones que, según la actriz, afectaron su buen nombre y el de su familia. Tras completar el trámite judicial, Milett dialogó con Puro Show y dejó en claro que no descarta iniciar acciones legales contra otras personas del medio que, a su entender, también la injuriaron en distintos programas y redes sociales.

La artista explicó que tomó la decisión de recurrir a la Justicia luego de años de evitar el conflicto y de hacer “oídos sordos” a las polémicas. “Ya me cansé. No me meto con nadie, no friego a nadie, no molesto a nadie. Nunca me senté en un panel a hablar de absolutamente nadie”, remarcó.

Además, subrayó que el proceso le implicó gastos y complicaciones personales, ya que debió interrumpir grabaciones en su país y viajar especialmente a la Argentina para concretar la denuncia.

En su testimonio, Milett fue contundente sobre los motivos de su presentación judicial: “No se juega con la imagen de las personas, no se juega con el buen nombre de las personas. Y acá se va a marcar un precedente, definitivamente. Porque yo no pienso dejar pasar estas cosas así nomás”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Fue entonces cuando la actriz detalló que su abogado está al tanto de cada persona que, según ella, utilizó su nombre para generar noticias polémicas de manera negativa. “Estamos evaluando si vamos a ampliar la denuncia. Por ahora es contra esta persona, pero evaluaremos a la postre si vamos a ampliar contra otras personas”, señaló, sin dar nombres concretos.

Consultada sobre si busca una retractación o algo más, Milett respondió: “Que se haga justicia, lo que la ley decida, porque estamos aquí en el Poder Judicial. Me he tenido que cortar las grabaciones de mi trabajo en mi país, donde me está yendo muy bien, para venir a hacer este trámite que es bastante fastidioso”.

LA REACCIÓN DE MARCELO TINELLI Y EL ALCANCE DE LA DENUNCIA

Durante la entrevista, Milett aclaró que Marcelo Tinelli no intentó persuadirla para que desistiera de la demanda contra Mimi Alvarado. “Él se ha tratado de comunicar con ella y no hay una contestación. Desde el primer momento que ella salió a hablar de mí en algún canal, yo he visto cómo él ha tratado de comunicarse y todas las veces le ha dicho: ‘Por favor, no te metas en la relación’”, relató.

Sobre la posibilidad de sumar a otras figuras a la denuncia, Milett indicó que su equipo legal está evaluando los casos de dos personas más, presuntamente vinculadas a programas en redes sociales. “Estoy al tanto de todas las personas que han salido a hablar de mí, mi abogado también. No lo podemos anticipar, pero han injuriado también”, afirmó.

La actriz fue tajante al asegurar que no aceptará disculpas: “El daño ya está hecho. No pienso paralizar este asunto porque siento que no es justo para mí, ni para mi persona, ni para mi familia, todo lo que tuvieron que pasar”.

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