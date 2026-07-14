En una entrevista exclusiva en el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), Anya Taylor-Joy habló a corazón abierto de su costado más argentino y los secretos que la hacen feliz y la conectan con sus raíces.

“La cantidad de dulce de leche que puedo comer es extraordinaria. No soy fan del helado, el dulce de leche es mi helado, así que puedo comer muchísimo, ese sí que es un hábito secreto”, confesó entre risas.

Entonces, la actriz confirmó qué es lo que la identifica y diferencia de otras personalidades de Hollywood y que la acerca a la Argentina: “También, me gustaría pensar que mi calidez es algo muy argentino, aunque eso ya no es tan secreto, como los antojos de comida argentina que me agarran de vez en cuando”.

Anya Taylor Joy habló en Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Al final, confesó que a veces pierde el inglés y piensa en español, lo que genera situaciones divertidas con su marido. “A veces se me va el inglés, hay momentos en los que solamente se me vienen frases en español a la cabeza y mi marido me mira y me pregunta qué significa eso, de hecho me pasó hace un rato”, relató.

Entre las cosas que más la hacen feliz, mencionó su calidez y las necesidades de comida que siente, además de esos momentos en los que el idioma español se impone en su día a día.

EL MENSAJE DE ANYA TAYLOR JOY TRAS INTERPRETAR A LUCKY EN SU NUEVA SERIE

En diálogo con Javi Ponzo para Mshow, Anya Taylor-Joy se refirió a su papel en “Lucky”, la serie donde interpreta a la “reina de la pensión”, y abrió su corazón sobre los desafíos de entender a su personaje, su vínculo con la cultura argentina y los pequeños placeres que la hacen feliz.

Al ser consultada sobre qué consejo le daría a Lucky antes de que comience la historia, fue contundente: “Escuchá esa voz interior tranquila en el fondo de tu cabeza que te dice que las cosas no son lo que parecen. Creo que todos podríamos hacer eso más seguido. A veces el cuerpo sabe lo que la mente no quiere creer”.

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