Anya Taylor-Joy dio el salto definitivo al universo de J.R.R. Tolkien: la actriz fue confirmada como parte del elenco de El Señor de los Anillos: La cacería de Gollum, la nueva superproducción de New Line Cinema y Warner Bros. que promete devolver a la franquicia a su mejor momento.

La película, dirigida y protagonizada por Andy Serkis (quien vuelve a ponerse en la piel de Gollum), contará con el regreso de figuras icónicas de la trilogía original. Entre los nombres que ya encendieron la expectativa de los fanáticos aparecen Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace en el rol del rey Thranduil.

La serie de El Señor de los Anillos contrató al director de Doctor Who y Utopia

Pero la apuesta va más allá: el elenco suma a estrellas como Kate Winslet, Jamie Dornan y Leo Woodall, en una mezcla explosiva de caras conocidas y nuevas figuras. Viggo Mortensen es uno de los que no vuelven, aunque en las últimas horas volvió a ser tendencia por un dato que lo relaciona a Anya Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy contó que está feliz por su viaje a Buenos Aires.

Leé más:

Shrek 5: el trailer del regreso y fecha de estreno de la nueva película

ANYA TAYLOR-JOY SE UNE A EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: QUIÉN ES SEREN Y POR QUÉ SERÁ CLAVE EN LA HISTORIA

En esta nueva entrega, Anya Taylor-Joy interpretará a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque. Según adelantaron desde el estudio, Seren es una agente de confianza del rey Thranduil, experta en misiones de alto riesgo y con un rol central en la trama.

La historia se ubicará en los años previos a La Comunidad del Anillo y girará en torno a la búsqueda de Gollum, uno de los personajes más complejos y oscuros del universo Tolkien. Así, la película promete explorar rincones inexplorados de la Tierra Media y sumar nuevas capas a la mitología que conquistó a millones.

La confirmación de Anya Taylor-Joy en la saga generó además una ola de comentarios en redes sociales. En las últimas horas se viralizó una publicación que aseguraba que la actriz y Viggo Mortensen eran “los únicos actores argentinos” del universo de El Señor de los Anillos. Sin embargo, la afirmación no es exacta.

El tweet que relacionó a Anya Taylor-Joy con Viggo Mortensen por El Señor de los Anillos (Foto: X/ @tolkienverse)

Aunque ambos mantienen un fuerte vínculo con la Argentina por haberse criado allí y hablan español con fluidez, ninguno nació en el país: Mortensen nació en Nueva York y Taylor-Joy en Miami. De todos modos, la incorporación de Anya volvió a poner el foco en esa conexión argentina que ahora une a dos de las figuras más reconocidas asociadas a la Tierra Media.

Leé más:

La Familia Ingalls vuelve: las nuevas imágenes de la esperada remake que filtró Netflix

QUÉ SE SABE DE “LA CACERÍA DE GOLLUM” Y EL FUTURO DE LA TIERRA MEDIA EN EL CINE

La cacería de Gollum reunirá a parte del equipo creativo que hizo historia con la trilogía dirigida por Peter Jackson. El propio Jackson, junto a Fran Walsh, Philippa Boyens y Zane Weiner, estará a cargo de la producción, mientras que Ken Kamins, Andy Serkis y Jonathan Cavendish serán productores ejecutivos.

El guion, basado en el material literario de Tolkien, lleva la firma de Walsh, Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

Reestrenan la trilogía de El Señor de los anillos en varias salas del país

La fecha de estreno mundial ya está marcada: 17 de diciembre de 2027. La expectativa es enorme, sobre todo porque la franquicia de El Señor de los Anillos y El Hobbit ya recaudó cerca de seis mil millones de dólares en taquilla global, según datos de la industria.

Mientras tanto, Warner Bros. ya trabaja en otros proyectos ambientados en el mismo universo, como El Señor de los Anillos: La Sombra del Pasado, lo que confirma que la Tierra Media seguirá viva en la pantalla grande por mucho tiempo más.

Leé más:

Netflix reveló el inesperado look de Scooby-Doo y sorprendió a los fans

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.