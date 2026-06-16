Después de años de rumores y expectativas, DreamWorks sorprendió a todos al publicar el primer trailer de Shrek 5, la esperadísima nueva entrega de la saga animada que marcó a varias generaciones.

El avance no solo confirmó el regreso de los personajes clásicos, sino que también desató un intenso debate entre los seguidores por los cambios en el aspecto visual y en el elenco de voces.

El regreso de Shrek, Fiona y Burro: lo que mostró el trailer

El adelanto oficial dejó en claro que Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy volverán a ponerle voz a Shrek, Fiona y Burro en la versión original.

Burro y Shrek en el trailer de Shrek 5.

Las primeras imágenes muestran a la familia del ogro embarcándose en una aventura fuera de su pantano: esta vez, el destino es una gran ciudad llamada Más Más Lejano.

La trama, aunque todavía guarda varios secretos, parece girar en torno a un viaje lleno de obstáculos, humor y situaciones inesperadas.

Una de las escenas más comentadas muestra a los protagonistas tras las rejas, con un cartel que dice “Cárcel”, lo que anticipa que la acción y el caos estarán asegurados.

Zendaya y nuevas voces: quiénes se suman al elenco

Entre las novedades más fuertes está la incorporación de Zendaya, que se suma al elenco junto a Skyler Gisondo y Marcello Hernandez en papeles relacionados con la familia de Shrek y Fiona.

Sin embargo, el trailer no mostró al personaje al que Zendaya le pondrá la voz, lo que generó aún más expectativa y especulaciones en redes sociales.

La película tiene estreno previsto para junio de 2027, nada menos que 26 años después del debut de la primera entrega, que ganó el Oscar a la mejor película animada en 2001.

Polémica por el doblaje latino: la ausencia de Alfonso Obregón

Uno de los temas que más ruido hizo entre los fans fue el cambio en el doblaje latino. Alfonso Obregón, la voz original de Shrek en español desde 2001, no participará en esta nueva entrega. Aunque la voz del ogro suena parecida, los seguidores no tardaron en notar la diferencia y expresar su descontento en redes.

Por el lado positivo, Eugenio Derbez y Dulce Guerrero sí volverán a interpretar a Burro y Fiona en la versión latina. Sin embargo, muchos ya extrañan a Antonio Banderas como el Gato con Botas, personaje que no aparece en este primer avance y cuya presencia en la película todavía es un misterio.

Cambios de imagen y opiniones divididas

El trailer también generó controversia por el “cambio de imagen” en el diseño de los personajes. Varios usuarios señalaron que los protagonistas lucen “raros” respecto a lo que estaban acostumbrados, aunque otros destacaron que la animación se ve “bien visualmente” y que el humor sigue intacto.

En redes sociales, la discusión está servida: algunos celebran el regreso de la saga, mientras que otros piden que no se pierda la esencia original y esperan que la película apueste por chistes nuevos y no solo recicle los clásicos.

Quiénes están detrás de Shrek 5

La dirección de esta quinta entrega quedó en manos de Conrad Vernon y Walt Dohrn, dos nombres de peso en DreamWorks. Vernon ya dirigió Shrek 2, mientras que Dohrn participó en los guiones de la segunda, tercera y cuarta película. Ambos prometen mantener el humor irreverente y la profundidad de los personajes que hicieron famosa a la franquicia.

Cuándo se estrena Shrek 5

La nueva película de Shrek llegará a los cines en junio de 2027, marcando el regreso del ogro verde más famoso del cine después de más de dos décadas. La expectativa es enorme y, aunque el primer vistazo dividió opiniones, nadie quiere perderse el regreso de una de las sagas animadas más queridas de todos los tiempos.