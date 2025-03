Con muchos meses de anticipación se confirmó el estreno de Shrek 5 para diciembre de 2026, cuando se cumplan 25 años del estreno del título original, que en 2001 apareció con una mirada disruptiva para contar una historia de amor inesperada, y marcó un antes y un después en el cine de animación.

Producida por DreamWorks Animation, esta película rompió con los estereotipos de los cuentos de hadas tradicionales, presentando a un ogro gruñón como héroe y a un burro por demás hablador como su inseparable compañero.

Su humor irreverente y las referencias culturales cautivaron tanto a niños como a adultos. Así, Shrek se convirtió en un fenómeno global, ganando el primer Premio Oscar a Mejor Película Animada.

Detrás del éxito del ogro verde estaban las voces que dieron vida a sus personajes principales en inglés: Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona.

Estos actores no solo aportaron su talento vocal, sino también su carisma y personalidad, convirtiendo a sus personajes en íconos de la cultura pop. Pero, ¿qué es de su vida hoy?

Viene Shrek 5: cómo están hoy las voces protagónicas

Mike Myers (Shrek), el actor canadiense, conocido también por su papel en Austin Powers, tiene un perfil bastante bajo en los últimos años.

Sin haber protagonizado grandes producciones, Myers sigue activo en la industria del entretenimiento. En 2022, sorprendió a sus fans con su participación en la serie de Netflix The Pentaverate, donde interpretó múltiples personajes.

Mike Myers, quien le pone la voz a Shrek, en la actualidad.

Eddie Murphy (Burro) es una de las figuras más reconocidas de la comedia de los últimos 30 años y ha tenido un resurgimiento en su carrera recientemente. En 2019, recibió elogios por su actuación en Dolemite Is My Name, que le valió una nominación al Globo de Oro.

Eddie Murphy, quien le pone la voz a Burro.

También regresó a uno de sus papeles más queridos en Coming 2 America (2021). Murphy ha mencionado en entrevistas que estaría encantado de volver a interpretar a Burro, un personaje que considera uno de los más divertidos de su carrera.

Cameron Diaz (Fiona), quien se retiró de la actuación en 2014 para enfocarse en su vida personal y proyectos empresariales, regresó a la actuación recientemente trabajando en una película de Netflix titulada Back in Action, junto a Jamie Foxx. Durante su retiro, Diaz se dedicó a su familia, escribió libros sobre bienestar y lanzó su propia marca de vinos orgánicos.

Cameron Diaz regresó a la actuación tras una década de retiro. Foto: Instagram @camerondiaz

Las noticias que circulan dan por confirmada la presencia de Myers, Murphy y Díaz en la nueva película. A ellos se sumará la voz de la actriz y modelo Zendaya como “Felicia”, la hija de la pareja de ogros. Respecto a la voz de Antonio Banderas como el Gato con Botas, aún es una incógnita.

Las voces de Shrek en español

Alfonso Obregón, el actor mexicano de doblaje que interpretó a Shrek durante toda la saga en español, puso en duda que tanto él como Eugenio Derbez (Burro) participarían de la próxima entrega.

Sin embargo, poco después, Derbez declaró que se encontraba en tratativas con la compañía bajo la condición de que le permitieran “retocar el libreto para adaptarlo al idioma”. Por su parte, Obregón fue más allá con sus pretensiones:

“Si la empresa no aceptan mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Y quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español”.

El impacto de Shrek sigue vigente, y los fans de la franquicia esperan con ansias la quinta entrega. Falta cada vez menos.