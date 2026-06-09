Netflix mostró un adelanto de Scooby-Doo: El origen y hubo un detalle que llamó inmediatamente la atención de los fanáticos: el aspecto del gran danés. A diferencia de las versiones cinematográficas anteriores, donde el personaje fue creado mediante efectos digitales con rasgos caricaturescos, esta vez aparecerá como un perro real.

La decisión marca un cambio histórico para una franquicia con más de cinco décadas de historia. En el material compartido por la plataforma puede verse a Scooby como un auténtico gran danés, con una apariencia mucho más cercana a la de un perro de carne y hueso que a la del famoso personaje animado que conquistó generaciones.

La nueva producción funcionará como una historia de origen de Mystery Inc. y mostrará cómo comenzó la amistad entre Shaggy, Daphne, Velma y Fred. La trama se desarrollará durante un verano en un campamento, cuando un misterioso crimen sobrenatural los obligue a trabajar juntos para resolver un inquietante caso.

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El elenco estará integrado por Mckenna Grace como Daphne Blake, Tanner Hagen como Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley, Maxwell Jenkins como Fred Jones y Paul Walter Hauser. La serie cuenta con Josh Appelbaum y Scott Rosenberg como showrunners, además de la producción ejecutiva de Greg Berlanti y otros reconocidos nombres de la industria.

Scooby-Doo de Netflix (Foto: cortesía Netflix)

Actualmente en producción en Atlanta, Georgia, Scooby-Doo: El origen tiene previsto su estreno mundial en Netflix durante 2027. Con esta nueva apuesta, la plataforma buscará darle un giro moderno a una de las franquicias más populares de la cultura pop, que ya suma numerosas series animadas, películas y adaptaciones a lo largo de más de 50 años de historia.

La revelación del nuevo aspecto de Scooby-Doo ya comenzó a generar debate entre los seguidores de la saga. Mientras algunos celebran la búsqueda de un enfoque más realista, otros extrañan la imagen clásica del personaje. Lo cierto es que la nueva versión ya consiguió lo más difícil: que todos hablen de ella antes de su estreno.

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