Pablo Granados encontró en el campo un nuevo estilo de vida. El actor y humorista se instaló en una propiedad rural del partido de Zárate, cerca del río Paraná, donde armó un espacio pensado para vivir en contacto directo con la naturaleza.

La casa está ubicada en un club de campo de la localidad de Lima. Según contó el propio Granados, es una propiedad que tiene hace más de 20 años.

ASÍ VIVE PABLO GRANADOS EN SU CASA DE CAMPO

La vivienda combina terminaciones modernas con materiales típicos de las casas rurales argentinas. Predominan la madera y los tonos cálidos en cada ambiente, junto a muebles funcionales y grandes aberturas que dejan entrar la luz natural. Granados estuvo muy encima de las reformas, sobre todo de un cambio importante en la cocina, siempre cuidando de no perder la esencia relajada del lugar.

Casa de campo de Pablo Granados en Zárate con galería y paneles solares Fuente: Instagram

HUERTA, CABALLERIZA Y RINCONES PARA DESCONECTAR

Uno de los sectores que mejor refleja este cambio de vida es la huerta con árboles frutales, donde Granados cultiva parte de lo que después usa en su propia cocina y comparte las tareas de cosecha con sus seguidores.

Pablo Granados, en uno de los rincones de su casa en Zárate, el espacio que eligió para alejarse de la rutina de la ciudad.

Pablo Granados en la huerta, sus perros rescatados en la galería y un momento junto a su hija en el jardín. Fuente: Instagram

UN REFUGIO PENSADO PARA SUS PERROS RESCATADOS

Los perros ocupan un lugar central en la vida de Granados en Zárate. El actor armó sectores amplios, con sombra y recorridos seguros, para que sus mascotas —muchas de ellas rescatadas— puedan moverse con total libertad. Lejos de ser un detalle decorativo, todo el jardín está pensado en función del bienestar diario de los animales.