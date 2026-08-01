Rosalía ya se prepara para subir al escenario en lo que será su primer show en la Argentina luego de la fuerte controversia que protagonizó tras el Mundial 2026. En las horas previas al recital, la artista fue trasladada desde el hotel donde se hospeda en Buenos Aires hasta el estadio vallado en medio de un llamativo operativo de seguridad y un importante despliegue para resguardar su llegada.

Sin embargo, la escena llamó la atención por otro motivo. Según pudo saber Ciudad, tanto en la puerta del hotel como en los alrededores del Movistar Arena había muy pocos fanáticos esperando a la cantante. Durante la salida de lugar donde se aloja, la artista ni siquiera llegó a ser vista y quienes estaban allí no realizaron ningún gesto que motivara una interacción.

Desde su entorno aseguran que la cantante española mantiene un perfil extremadamente bajo tras la polémica que despertó el famoso “like” contra la Argentina, por el que luego se disculpó. Incluso sorprendió el nivel de seguridad montado en el Movistar Arena, completamente vallado para su llegada.

Rosalía pidió disculpas tras compartir un video de Mía Khalifa contra la Selección argentina. Crédito: Instagram

Ahora todas las miradas estarán puestas en su primer encuentro con el público argentino, en un show que estará atravesado por la expectativa de cómo será recibida después del enojo que generó en gran parte de sus seguidores.

LAS FOTOS DEL MEGA OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA EL TRASLADO DE LA ROSALÍA AL ESTADIO

El impresionante operativo de seguridad para trasladar a la Rosalía al estadio donde dará su primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

El impresionante operativo de seguridad para trasladar a la Rosalía al estadio donde dará su primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

El impresionante operativo de seguridad para trasladar a la Rosalía al estadio donde dará su primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

El impresionante operativo de seguridad para trasladar a la Rosalía al estadio donde dará su primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

El impresionante operativo de seguridad para trasladar a la Rosalía al estadio donde dará su primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.