En medio de rumores y versiones cruzadas, Moria Casán rompió el silencio y explicó por qué le dijo que no a la invitación de Rosalía para sumarse a su show en Buenos Aires. La conductora de La Mañana con Moria y actriz aclaró en su programa que la decisión no tuvo nada que ver con polémicas ni con supuestas cancelaciones, sino que respondió a cuestiones personales y de agenda.

Durante la emisión, la One fue consultada directamente sobre el tema: “¿Le dijiste que no a la Rosalía?”, le preguntó Naza Di Serio y ella respondió sin vueltas: “Le dije que no a la Rosalía, pero no por un asunto de cancelación o porque esté ofendida por lo que dijo”.

Moria Casán habló de la Rosalía en su programa (Foto: captura de eltrece).

“Yo entiendo que una persona puede mandar un like con una persona que no lo leyó. Estamos en el fervor del fútbol donde no hay raciocinio. Entonces, la gente no razona igual con un partido de fútbol. Hay mucha gente que se sintió ofendida. A mí me parece que no es para cancelar a nadie un like de una persona de reposteo”, contextualizó Moria.

LOS VERDADEROS MOTIVOS DE LA NEGATIVA DE MORIA CASÁN A FORMAR PARTE DEL SHOW DE ROSALÍA

Moria Casán dejó en claro que su decisión de rechazar la invitación de la Rosalía fue puramente personal y vinculada a su rutina laboral. “No fue nada por negar a una cantante como Rosalía, fue simplemente porque yo tengo dos días de descanso a la noche, que son lunes y martes”.

“Y no puedo… estoy tan cerca de todo lo que tengo que hacer. Chicos, me tengo que priorizar”, agregó y detalló que, si aceptaba la invitación, terminaría trabajando en su día libre: “Si yo voy a otro lugar, yo sé cómo soy yo. Van a estar las cámaras conmigo preguntándome cosas y voy a trabajar. Entonces, yo el día de descanso quiero priorizarme, pero bienvenida al país, Rosalía”.

Además, la conductora opinó sobre la polémica en redes: “Yo creo que las disculpas son sinceras y, bueno, entiendo que una persona puede dar un like y me parece que es demasiado extremo, el odio es un altar. Bajemos un poco”.

CÓMO ERA LA PROPUESTA DE ROSALÍA Y LA AGENDA DE MORIA

Rosalía, que está en la Argentina con su gira, suele invitar a figuras locales a participar en su show, especialmente en el segmento de “Confesiones”. En esta ocasión, se especuló con que Moria Casán sería una de las elegidas para subirse al escenario y compartir ese momento con la cantante española.

Sin embargo, Moria fue contundente: “En plan de confesar, yo me confieso con mi público. Con el que me confesé toda la vida, mi amor, mi querida. Todo divino con Rosalía, pero si me confieso, me confieso con mi público“.

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