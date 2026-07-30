Una gala cargada de emoción se vivió en Gran Hermano: Generaciòn Dorada cuando la voz del reality les comunicó a los participantes que Cinzia Francischiello no podrá regresar a la casa luego del accidente que sufrió mientras en la casa.

La noticia generó un profundo impacto entre los jugadores, pero quien más sintió el duro golpe fue Sol Abraham, que rompió en llanto al enterarse de que su amiga quedó definitivamente fuera de competencia: “Quiero mandarle un beso muy grande a Cin, que fue mi compañera acá desde el primer día, que la quiero muchísimo y que lamento mucho lo que le pasó”, dijo, completamente quebrada.

La participante también recordó cómo ocurrió el accidente y admitió que jamás imaginó que las consecuencias serían tan importantes: “Fue una mala suerte. Estábamos bailando como todas las mañanas cuando Gran Hermano nos pone música y pensé que no era tan grave”, confesó.

Foto: Captura (Telefe)

Sin poder contener el llanto, Sol dejó en claro cuánto significaba Cinzia para ella dentro de la competencia: “La voy a extrañar mucho y para mí me va a hacer mucha falta”, atinó a decir.

Y cerró, a flor de piel y con lágrimas en los ojos: "Yo soñaba con llegar a la final con ella y nada... es algo más que tengo que superar en este juego".

Foto: Instagram (@cinziafd)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TREMENDA CAÍDA EN GRAN HERMANO: ASÍ FUE EL ACCIDENTE DE CINZIA FRANCISCHIELLO QUE LA DEJÓ FUERA DE COMPETENCIA

Momentos de enorme preocupación se vivieron en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada luego del accidente que protagonizó Cinzia Francischiello, quien sufrió una fuerte caída que derivó en su salida de la competencia.

Todo ocurrió mientras la participante se encontraba en el cuarto junto a Sol Abraham. En medio de una corrida dentro de la habitación, Cinzia perdió el equilibrio, cayó de espaldas y se dio un fuerte golpe contra el piso, una escena que generó alarma entre quienes seguían la transmisión en vivo.

A los pocos segundos del accidente, la producción decidió cortar la transmisión que se puede ver las 24 horas. Horas más tarde, las redes oficiales de Gran Hermano emitieron un comunicado para informar el estado de salud de la jugadora y confirmar que no continuará en el reality.

Foto: Captura de Instagram (@granhermanoar)

“En la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana”, comenzó diciendo el comunicado.

“Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días”, agregó.

Por ese motivo, la producción tomó una decisión definitiva sobre su continuidad en el juego: “Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”, cerró.

Foto: Instagram (@cinziafd)

La noticia causó un fuerte impacto entre los seguidores del programa, que rápidamente expresaron su preocupación por la salud de la participante. Mientras tanto, la casa deberá reacomodarse tras una inesperada baja que cambia por completo el desarrollo del juego.7