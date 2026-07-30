La salud de Cinzia Francischiello mantiene en vilo a los seguidores de Gran Hermano: Generación Dorada. Luego del accidente que sufrió dentro de la casa y que obligó a su traslado a un centro de salud, la familia de la participante decidió romper el silencio con un sentido comunicado publicado en sus redes sociales.

El mensaje llegó pocas horas después del episodio, cuando la preocupación ya se había instalado entre los fanáticos del reality, que aguardaban novedades sobre su estado de salud.

Desde la cuenta oficial de Instagram de la jugadora, sus allegados compartieron una historia sobre fondo negro con un mensaje para quienes seguían de cerca la situación: “Para quienes no saben, Cinzia tuvo una caída. Ni bien tengamos info vamos a estar proporcionándola. Gracias por los mensajes de apoyo. Gracias por quererla tanto”, expresaron.

Foto: Captura de Instagram Stories (@cinziafd) Por: Fabiana Lopez

Cinzia quedó fuera de competencia después de que se confirmara que la participante sufrió una leve lesión en las vértebras, por la que deberá guardar reposo durante algunos días.

Foto: Instagram (@cinziafd)

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TREMENDA CAÍDA EN GRAN HERMANO: ASÍ FUE EL ACCIDENTE DE CINZIA FRANCISCHIELLO QUE LA DEJÓ FUERA DE COMPETENCIA

Momentos de enorme preocupación se vivieron en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada luego del accidente que protagonizó Cinzia Francischiello, quien sufrió una fuerte caída que derivó en su salida de la competencia.

Todo ocurrió mientras la participante se encontraba en el cuarto junto a Sol Abraham. En medio de una corrida dentro de la habitación, Cinzia perdió el equilibrio, cayó de espaldas y se dio un fuerte golpe contra el piso, una escena que generó alarma entre quienes seguían la transmisión en vivo.

A los pocos segundos del accidente, la producción decidió cortar la transmisión que se puede ver las 24 horas. Horas más tarde, las redes oficiales de Gran Hermano emitieron un comunicado para informar el estado de salud de la jugadora y confirmar que no continuará en el reality.

Foto: Captura de Instagram (@granhermanoar)

“En la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana”, comenzó diciendo el comunicado.

“Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días”, agregó.

Por ese motivo, la producción tomó una decisión definitiva sobre su continuidad en el juego: “Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”, cerró.

Foto: Instagram (@cinziafd)

La noticia causó un fuerte impacto entre los seguidores del programa, que rápidamente expresaron su preocupación por la salud de la participante. Mientras tanto, la casa deberá reacomodarse tras una inesperada baja que cambia por completo el desarrollo del juego.