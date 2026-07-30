En medio de las versiones que la señalaron como la supuesta tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta decidió romper el silencio. Aunque evitó hacerlo públicamente, le dio su versión a Ángel de Brito, quien compartió los detalles en LAM.

El conductor contó que intentó comunicarse con los tres protagonistas de la historia, pero solo obtuvo respuesta de la influencer: “Hablé con Tuli Acosta hace un rato. La llamé para que me diga su versión. Lo llamé a los tres, la verdad. La única que me contestó fue Tuli. Luck Ra me ignoró, La Joaqui me ignoró también”, reveló De Brito.

Según explicó el periodista, Tuli fue contundente al negar cualquier vínculo sentimental con el cantante cordobés: “Me dice: ‘No quiero salir a hablar porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay’. Estaba en Córdoba filmando y me dijo: ‘Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo’“, reprodujo Ángel.

Foto: Instagram (@tuli_acosta)

El presentador recordó además que la relación entre ambos viene desde hace varios años, incluso antes de que el artista alcanzara la fama: “Ella venía al Bailando con sus amigos. Uno era Luck Ra, que no lo conocía nadier”, explicó.

Pero la revelación que más llamó la atención llegó cuando De Brito contó que Tuli tomó la iniciativa apenas comenzaron a circular las versiones de un supuesto romance: “Me dijo: ‘Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a La Joaqui’“, relató.

Foto: Instagram (@luckra)

“Le digo: ‘¿Y te contestó? ¿Qué te dijo?’. Me dijo: ‘Sí, me dijo que todo bien’“, agregó. Incluso, De Brito le preguntó si alguna vez había sentido celos o malos tratos por parte de la cantante: ”‘Nunca, por lo menos a mí en la cara’, respondió Tuli", reprodujo.

Por último, la influencer también aseguró que Luck Ra jamás le habló de conflictos con La Joaqui vinculados a su amistad: “'Él tampoco nunca me dijo nada de ella, ni que se había generado una discusión’“, concluyó Ángel, intentando ponerle fin a los rumores que la involucraron en la separación de una de las parejas más populares de la música argentina.

Ángel de Brito: “Tuli me dijo: ‘Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo’“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LAS FOTOS QUE PUBLICÓ LUCK RA DESDE MADRID TRAS SU SEPARACIÓN DE LA JOAQUI

Luck Ra volvió a mostrarse en las redes sociales luego de que se confirmara su separación de La Joaqui. En medio del revuelo por el fin de la relación, el cantante publicó un álbum de fotos desde Madrid que dejó ver cómo atraviesa este nuevo presente personal y profesional.

El artista compartió las imágenes en su cuenta de Instagram bajo el título “Un poco de todo, siempre despeinado”, una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y que acompañó una serie de postales tomadas durante su estadía en la capital española.

Las fotos llegan apenas unos días después de que trascendiera la ruptura con La Joaqui, con quien mantuvo una relación durante dos años. Tras la confirmación de la separación y las distintas versiones que circularon en redes sociales, Luck Ra eligió enfocarse en su carrera y mostrar parte de su rutina lejos de la Argentina.

Foto: Instagram (@luckra)

Entre las imágenes más llamativas aparece una tomada desde el césped de un estadio repleto de hinchas durante un clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Allí se lo ve con una campera azul con líneas blancas, camiseta deportiva y pantalón negro, disfrutando de una experiencia única.

En otra de las postales, el cuartetero posó con su característico cabello azul, una sonrisa y la camiseta de la Selección Argentina. La imagen, además, simula una figurita de colección e incluye su nombre junto a un logo.

Pero el álbum no estuvo compuesto únicamente por momentos de trabajo y eventos deportivos. Luck Ra también compartió escenas más íntimas de su día a día. En una divertida selfie apareció sosteniendo a uno de sus perros, de pelaje marrón claro y blanco, mientras guiña un ojo frente a la cámara. Detrás suyo se observa una televisión encendida, en una imagen que refleja un momento de relax.

Foto: Instagram (@luckra)

Otra fotografía lo móstró recorriendo una típica calle madrileña, rodeada de edificios coloridos y balcones repletos de flores. Con un look relajado de tonos claros y zapatillas deportivas, el cantante se dejó ver disfrutando de un paseo por la ciudad.

El álbum también incluyó una selfie frente al espejo, en la que aparece con parches verdes debajo de los ojos, una camisa de punto abierta, collar y varios de sus tatuajes al descubierto, además de una imagen junto a una piscina, rodeado de vegetación, donde vuelve a posar con su perro, vestido con un buzo gris con capucha.

Mientras atraviesa una nueva etapa tras su separación de La Joaqui, Luck Ra eligió refugiarse en la música, los viajes y sus afectos más cercanos, compartiendo con sus seguidores un recorrido por su presente desde Madrid.

Foto: Instagram (@luckra)

Foto: Instagram (@luckra)

Foto: Instagram (@luckra)

Foto: Instagram (@luckra)