Luego de intensos rumores de separación, el 29 de julio, La Joaqui y Luck Ra confirmaron el fin de sus dos años de amor a través de un comunicado que publicaron en Instagram.
Horas antes del anuncio, la cantante de RKT también realizó una contundente acción: archivó todas las fotos que tenía con el cuartetero cordobés en dicha red social.
Hasta el día de la fecha, Luck Ra conserva algunos posteos románticos dedicados a La Joaqui.
Lo que sí hicieron ambos luego de confirmar la separación fue dejar de seguirse en Instagram.
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ASÍ COMUNICARON LA SEPARACIÓN LA JOAQUI Y LUCK RA
“Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares, siempre amó a mis hijas y ellas a él; sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas”.
“Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”.
“Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”.
“También pedir comprensión de los medios. Los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos apoyen siempre para crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre”.