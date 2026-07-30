Luego de intensos rumores de separación, el 29 de julio, La Joaqui y Luck Ra confirmaron el fin de sus dos años de amor a través de un comunicado que publicaron en Instagram.

Horas antes del anuncio, la cantante de RKT también realizó una contundente acción: archivó todas las fotos que tenía con el cuartetero cordobés en dicha red social.

La Joaqui archivó todas las fotos de Luck Ra (Foto de Instagram)

Hasta el día de la fecha, Luck Ra conserva algunos posteos románticos dedicados a La Joaqui.

Luck Ra aún conersva posteos con La Joaqui (Foto de Instagram)

Luck Ra aún conersva posteos con La Joaqui (Foto de Instagram)

Luck Ra aún conersva posteos con La Joaqui (Foto de Instagram)

Luck Ra aún conersva posteos con La Joaqui (Foto de Instagram)

Lo que sí hicieron ambos luego de confirmar la separación fue dejar de seguirse en Instagram.

La Joaqui y Luck Ra, separados (Foto de Instagram)

ASÍ COMUNICARON LA SEPARACIÓN LA JOAQUI Y LUCK RA

“Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares, siempre amó a mis hijas y ellas a él; sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas”.

“Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”.

“Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”.

“También pedir comprensión de los medios. Los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos apoyen siempre para crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre”.