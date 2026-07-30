Ian Lucas volvió a expresar públicamente su amor por Renata Mónaco con un gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, el influencer compartió una romántica postal junto a su pareja para celebrar un nuevo mes de relación.

En la imagen, tomada durante la noche, se puede ver a Renata Mónaco dándole un beso en la mejilla mientras Ian Lucas sonríe con los ojos cerrados. Junto a la foto, escribió un breve pero contundente mensaje: “1+ @renaamonaco te amo”, acompañado por un emoji de corazón.

EL ROMÁNTICO GESTO QUE ENTERNECIÓ A SUS SEGUIDORES

La publicación no tardó en tener respuesta. Minutos después, Renata Mónaco reposteó la historia en su propia cuenta de Instagram y sumó otra imagen de la pareja.

En esta oportunidad, compartió una selfie tomada desde las tribunas del Mundial 2026, donde ambos aparecen con la camiseta de la Selección Argentina mientras disfrutan de uno de los partidos del certamen.

Ian Lucas celebró un nuevo mes de amor con Renata Mónaco y le dedicó un romántico mensaje. Crédito: Instagram

Para acompañar la foto, la joven eligió un mensaje igual de romántico: “Te amo”, junto a un corazón blanco, reafirmando el gran momento sentimental que atraviesan.