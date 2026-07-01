La salida de Ian Lucas de Por el Mundo sorprendió y desató una ola de rumores sobre una supuesta pelea con Marley. Sin embargo, en el programa SQP, Pía Shaw explicó los verdaderos motivos detrás de la partida del influencer.

Según detalló la periodista, Ian Lucas tenía un compromiso laboral previamente acordado en Turquía, vinculado a la Fórmula 1 y otros trabajos que ya estaban pautados. “Deja el MUNDIAL™, se despide de Por el Mundo, no fue porque no rindió sino por un compromiso laboral pautado", aseguró.

Marley, Ian Lucas y Renata Mónaco (Foto: captura Telefe)

Con la salida del joven, el ciclo de viajes de Telefé sumó a Momi como nueva integrante. La producción ya tenía todo organizado y, según contó Shaw, la influencer fue contactada para sumarse de inmediato: “Momi lo va a acompañar a Marley, van a estar los tres y lo van a despedir”.

Momi Giardina en Otro día perdido. Por: Captura

QUÉ DIJERON SOBRE LOS RUMORES DE PELEA Y LA INTERNA DE POR EL MUNDO

A pesar de las versiones que circularon sobre una supuesta pelea entre Marley e Ian Lucas, Pía Shaw insistieron en que la salida ya estaba prevista y que no hubo conflicto. “Ya lo sabían, ya estaba pautado todo”.

"¿Por qué no lo cantaron antes?“, indagó Yanina Latorre y la panelista retrucó: ”Porque lo tenía que contar yo acá”. “Desconfío. No le chupes las medias a Telefe, le cayó un laburito mejor y abandona el MUNDIAL™”, lanzó sin filtros la conductora por su parte.

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