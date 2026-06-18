La cobertura del Mundial 2026 para Telefe dejó anécdotas futboleras y también momentos desopilantes. Esta vez, los protagonistas fueron Marley e Ian Lucas, quienes se robaron todas las miradas con una escena que mezcló humor, sorpresa y un poco de vergüenza.

Todo ocurrió cuando el conductor decidió entrar a la habitación de Ian Lucas, pero se topó con una resistencia inesperada. “Mi dormitorio no se puede mostrar”, lanzó el influencer entre risas y algo colorado, intentando mantener la privacidad. Pero Marley, fiel a su estilo, no se detuvo y logró abrir la puerta, encontrándose con una presencia que no esperaba.

Marley, Ian Lucas y Renata Mónaco (Foto: captura Telefe)

Al ingresar, Marley descubrió a Renata Mónaco, la flamante novia de Ian, y no dudó en indagar sobre el romance. “¿Quién está? ¿La novia?”, preguntó con picardía al ver a la joven en la habitación. “Bienvenida, Renata”, agregó, mientras la influencer saludaba con un tímido “Hola, ¿qué tal?”.

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La situación puso aún más nervioso a Ian Lucas, que entre carcajadas y sonrojado, intentó frenar la improvisada entrevista: “Dale, dale, chau”, le pidió a Marley, buscando que la escena no se extendiera. “Después dicen que estamos peleados”, agregó, en referencia a los rumores de mala relación.

Pero el conductor fue por más y, ante la incomodidad de su compañero, elogió a la joven: “Hermosa, Renata. ¿De dónde sos?”, mientras Ian intentaba salir del paso. Para cerrar el momento, Marley remató: “Todo el mundo quiere saber de este romance, quiere más detalles”, dejando en claro que la pareja ya es tema de conversación entre los seguidores.

Marley, Ian Lucas y Renata Mónaco (Foto: captura Telefe)

El romance entre Ian Lucas y Renata Mónaco se convirtió en uno de los temas más comentados de la cobertura mundialista. En una entrevista en el ciclo Ya fue Todo de Jotax Digital, Ian confirmó que está en pareja y dio algunos detalles sobre su presente sentimental: “Está todo bien. Estamos hace un tiempito ahí”, contó el ganador de la última edición de MasterChef Celebrity.

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El influencer Ian Lucas vive en una imponente mansión en un barrio cerrado de Canning.

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