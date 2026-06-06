Ian Lucas, el influencer y ganador de MasterChef 2026, abrió las puertas de su lujosa residencia ubicada en un exclusivo barrio privado de Canning y el recorrido no dejó a nadie indiferente.

La propiedad de tres plantas combina diseño contemporáneo, tecnología de última generación y una vista privilegiada al lago que convirtió al hogar en uno de los más comentados entre sus millones de seguidores.

La casa se distingue por sus enormes ventanales que permiten que la luz natural inunde cada ambiente y ofrezcan una panorámica del espejo de agua. La estética es minimalista: líneas rectas, espacios abiertos y una paleta dominada por el blanco y el negro que aporta elegancia sin recargar.

El ganador de MasterChef 2026 abrió las puertas de su impresionante casa en Canning Por: La Gaceta

El área social —donde living y comedor se integran de forma fluida— está pensada para recibir en grande, y se complementa con una cocina principal de grandes dimensiones y una segunda cocina de apoyo, ideal para organizar eventos.

EL GAMEROOM QUE ENAMORÓ A SUS SEGUIDORES

Sin dudas, el espacio que más revuelo generó fue el gameroom, diseñado desde cero para el entretenimiento y la creación de contenido. El ambiente cuenta con consolas, pantallas de gran tamaño, equipamiento para streaming y sectores especialmente acondicionados para grabar videos para redes sociales.

"Bienvenidos familia! Me mude a una nueva casa con mi familia y hicimos el house tour! tiene muchas sorpresas esta casa". Crédito: Youtube

Una mesa de ping-pong completa la propuesta y le da un toque más relajado al ambiente. Para Ian Lucas, este cuarto es mucho más que una sala de juegos: es el corazón de su trabajo como creador digital.

LA PILETA, EL JARDÍN Y LA VIDA AL AIRE LIBRE

El exterior de la propiedad replica la misma línea moderna del interior. Un amplio jardín se extiende hasta la orilla del lago y convierte el entorno en un refugio natural ideal para descansar lejos del ritmo frenético de las redes. La pileta, rodeada de sectores de relax, aprovecha al máximo el paisaje del barrio cerrado y se convierte en uno de los grandes atractivos de la casa para los meses de calor.

El ganador de MasterChef 2026 abrió las puertas de su impresionante casa en Canning. Por: La Gaceta

La vivienda de Ian Lucas es un reflejo claro de una tendencia que crece entre los creadores de contenido de la nueva generación: hogares que fusionan comodidad, producción audiovisual y entretenimiento en un mismo espacio. Con su consagración en MasterChef y una casa que habla de su estilo de vida, el influencer consolida su lugar como una de las figuras más relevantes del universo digital argentino.