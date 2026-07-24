En una conversación en Bondi, Nazarena y Barbie Vélez contaron un episodio que nunca antes había salido a la luz. La actriz recordó que su hija, en una madrugada, la llamó a las 4 de la mañana para avisarle que se había cortado las venas. “Fue con una mesa de vidrio”, reconoció la joven, mientras su madre recordaba el impacto de aquel llamado.

El episodio que sorprendió a Nazarena Vélez

La conductora relató que, al enterarse de lo que había pasado, no pudo evitar reaccionar con enojo y preocupación. “Hija de p…, ¿te querés morir? ¿Por qué me hacés esto?”, le recriminó a su hija en ese momento, según recordó Barbie entre risas.

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Barbie también confesó que decidió ir sola a la clínica para que la atendieran y que no quiso asustar a su madre. “Fui con mis amigas para que me cosieran”, explicó, minimizando el hecho con humor pero dejando en claro que fue una situación delicada.

Una confesión inesperada en medio de una charla familiar

El episodio, que hasta ahora era desconocido para el público, salió a la luz mientras madre e hija repasaban situaciones insólitas vividas juntas. Nazarena admitió que la noticia la tomó completamente desprevenida y que la reacción fue de pura preocupación.

Barbie, por su parte, intentó restarle dramatismo al recordar: “En todo caso me lo hice a mí”, dijo, generando un momento de alivio en la charla.