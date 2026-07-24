La actriz Marina Andrea Accoroni, conocida artísticamente como Marina Magalí, falleció a los 68 años. La intérprete será recordada por su papel protagónico en la icónica película “Nazareno Cruz y el lobo”, dirigida por Leonardo Favio, una de las obras más importantes de la historia del cine argentino.

Marina Magalí y Juan José Camero en Nazareno y el lobo

La triste noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores, que publicó un sentido comunicado para despedir a la artista y expresar sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos.

Aunque la entidad informó que el fallecimiento ocurrió el 21 de julio, la noticia trascendió públicamente este viernes, generando una profunda conmoción entre colegas y admiradores de su trabajo.

La muerte de Marina Magalí y el comunicado de la Asociación Argentina de Actores

EL COMUNICADO DE ACTORES

La Asociación Argentina de Actores anunció la triste noticia con este comunicado: "Despedimos a la actriz Marina Magalí, recordada especialmente por su interpretación de Griselda, la protagonista femenina de Nazareno Cruz y el lobo, la célebre película dirigida por Leonardo Favio. Nuestras condolencias a sus seres queridos".