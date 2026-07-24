Mientras el futuro profesional de Mauro Icardi continúa siendo una incógnita, Benjamín Vicuña rompió el silencio y se refirió al impacto que esa situación podría tener en la vida de Eugenia “la China” Suárez y de sus hijos.

El actor chileno habló con Intrusos y, fiel a su estilo, evitó profundizar en cuestiones privadas. Sin embargo, reconoció que sigue de cerca el panorama y dejó entrever cuál es su principal inquietud.

La incertidumbre gira alrededor del próximo paso en la carrera de Icardi. Tras su salida del Galatasaray, todavía no se conoce cuál será el club en el que continuará jugando, una decisión que también definirá en qué país o ciudad podría instalarse junto a la China Suárez.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Consultado por los cronistas sobre si le preocupa el futuro incierto del delantero, Vicuña fue sincero, aunque eligió responder con mucha cautela: “Evidentemente sí, pero me voy adaptando a lo que se puede”, expresó, tal como se pudo ver en Intrusos.

No obstante, dejó en claro que no pretende opinar sobre cuestiones que desconoce ni alimentar especulaciones sobre la pareja: “No voy a hablar porque no tengo mucha información y es algo privado”, remarcó.

Antes de cerrar la charla, el actor también deslizó cuál considera que es la clave para atravesar este tipo de situaciones familiares complejas: “El diálogo es fundamental”, cerró, dejando un mensaje que muchos interpretaron como una definición sobre la importancia de priorizar el bienestar de los hijos por encima de cualquier conflicto entre los adultos.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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EL ENOJO DE BENJAMÍN VICUÑA CUANDO LE PREGUNTARON SI MAURO ICARDI MANTIENE A SUS HIJOS

Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena por el Wandagate, aunque esta vez fue por una contundente respuesta que dio al ser consultado sobre el rol de Mauro Icardi en la vida de Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Eugenia “la China” Suárez.

Consultado sobre cómo vivía esa decisión de la Justicia, Vicuña buscó desdramatizar la situación y dejó en claro que todo transcurre con normalidad: "De verdad está todo súper tranquilo. Estamos con los chicos como corresponde“, expresó.

Sin embargo, el momento más tenso de la entrevista llegó cuando el periodista recordó las recientes declaraciones de Ana Rosenfeld en LAM, donde la abogada dejó entrever que Icardi también se hacía cargo de los hijos de la China. Lejos de esquivar el tema, Vicuña fue categórico y respondió con evidente fastidio: "Es una ridiculez muy grande“.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Ante la repregunta sobre por qué creía que circulaban ese tipo de versiones, el actor prefirió no profundizar en la polémica: "La verdad es que no sé, no tengo ni idea“, concluyó, dando por terminado el tema.