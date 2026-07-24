Las vacaciones de invierno reunieron a Benjamín Vicuña, Pampita y Marcela Kloosterboer en un mismo destino.

Las familias coincidieron en Villa La Angostura, donde disfrutaron de unos días en la nieve, celebraron el cumpleaños de Anita García Moritán y compartieron jornadas de esquí en Cerro Bayo.

El encuentro quedó reflejado en distintas fotos que los protagonistas publicaron en sus redes sociales. Allí se los pudo ver disfrutando del paisaje nevado, de actividades al aire libre y de momentos en familia durante una de las semanas más frías del invierno.

El cumpleaños de Anita reunió a Benjamín Vicuña y Pampita en Villa La Angostura

La celebración por un nuevo cumpleaños de Anita fue el motivo que reunió a la familia ensamblada en el sur argentino. Benjamín Vicuña viajó junto a sus hijos para acompañar el festejo y compartir unos días de descanso con ellos.

También estuvo presente Pampita junto a su hija, mientras que Marcela Kloosterboer disfrutó del mismo destino acompañada por su marido y sus hijos.

Todos se alojaron en Las Balsas, uno de los hoteles más exclusivos de Villa La Angostura, desde donde aprovecharon la cercanía con Cerro Bayo para pasar jornadas completas entre la nieve.

Las fotos de Benjamín Vicuña, Pampita y Marcela Kloosterboer en la nieve

Las postales del viaje muestran el clima distendido que se vivió durante las vacaciones de invierno, con la celebración familiar como eje del encuentro y el imponente paisaje de Villa La Angostura como escenario.

Entre la nieve, las jornadas de esquí en Cerro Bayo y la estadía en Las Balsas, las familias disfrutaron de unos días de descanso que quedaron inmortalizados en las redes sociales.

Foto: gentileza prensa

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Esquí, paisajes nevados y postales familiares

Durante la estadía, las familias aprovecharon la intensa nevada que cubrió Villa La Angostura para practicar esquí y disfrutar de diferentes actividades en la montaña.

Las imágenes compartidas muestran a los chicos jugando en la nieve, las clásicas postales con el paisaje completamente blanco y distintos momentos de relax en el hotel, que se convirtió en la base de las vacaciones.

Tras acompañar el cumpleaños de Anita y compartir varios días en el sur, Benjamín Vicuña regresó a la Ciudad de Buenos Aires para retomar sus compromisos laborales.