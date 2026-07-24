Sabrina Cortez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Luego de la muerte de su mamá, quien luchó hasta el final contra una dura enfermedad, la exparticipante de Gran Hermano decidió compartir un emotivo video en sus redes sociales para expresar el profundo dolor que siente y acompañar a quienes atraviesan una situación similar.

SABRINA CORTEZ ROMPIÓ EN LLANTO AL HABLAR DE LA MUERTE DE SU MAMÁ

La influencer publicó un video titulado “Q.E.P.D. mamita”, en el que, entre lágrimas, reflexionó sobre el proceso de despedirse de un ser querido.

“Yo creo que nadie está preparado para soltar a un padre y a un ser querido en ningún momento”, comenzó diciendo visiblemente conmovida.

Luego, agregó una de las frases más emotivas del video: “Pero qué duro que es ir a despedirte todos los días y no saber cuándo va a ser el último que la vas a ver con vida, dándote tu energía, una mano, una mirada”.

Antes de finalizar, dejó un mensaje que resonó entre sus seguidores: “Disfruten a su familia mucho”.

Crédito: Instagram

EL EMOTIVO MENSAJE DE SABRINA CORTEZ PARA QUIENES ATRAVIESAN UNA PÉRDIDA

Junto al video, Sabrina Cortez explicó por qué decidió exponer un momento tan íntimo de su vida y aseguró que encontró contención al descubrir que muchas personas viven historias similares.

“Me di cuenta de que mucha gente está pasando por lo mismo que yo o ya lo pasó”, escribió en la publicación. Además, dejó en claro que no teme mostrarse vulnerable frente a sus seguidores: “No me avergüenzo de mostrarme vulnerable. De hecho, acompañar a mamá y a mi familia en esto también me convierte en una guerrera y es un aprendizaje enorme”.

Su testimonio generó una inmediata ola de mensajes de apoyo y condolencias en las redes sociales, donde cientos de usuarios le enviaron fuerzas para atravesar el duelo.