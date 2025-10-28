En las últimas horas, Sabrina Cortez volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar un video frente al espejo que desató una ola de comentarios entre sus seguidores.

La exparticipante de Gran Hermano compartió un posteo en la que se la ve posando con un body blanco ajustado y pantalón negro bajo, mostrando una figura que muchos interpretaron como una incipiente pancita de embarazada.

Con el celular en mano y haciendo una seña de paz, Sabrina se mostró sonriente y relajada, aunque no confirmó ni desmintió nada hasta el momento si se encuentra en la dulce espera.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@cortezsabri7)

Cabe destacar que, además de no conocerse en detalle su estado sentimental, Sabrina ya había dado que hablar un año atrás al hacer un chiste con una publicación similar tocando su panza: “Se viene una mini Sabri y estoy muy feliz por compartirlo con ustedes”, había dicho. Aunque más tarde, develó el misterió con un pícaro mensaje: “Parece que era solo una ilusión, como mis romances”.

¿Está en la dulce espera Sabrina Cortez o se trata tan solo de una humorada?

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@cortezsabri7)

SABRINA CORTEZ SORPRENDIÓ CON SU POSTEO, EN MEDIO DE RUMORES DE NUEVO ROMANCE

A tres meses de separarse de Alan Simone, Sabrina Cortez generó revuelo (en septiembre de 2024) en su Instagram con un explosivo y súper pícaro posteo.

La ex Gran Hermano 2023 publicó un video luciendo su pancita, tras el rumor de incipiente romance con Juan “Juanchi” Pablo, exparticipante de Survivor Expedición Robinson. Y escribió, sin nombrar a ninguna persona en particular: “Se viene una mini Sabri y estoy muy feliz por compartirlo con ustedes”.

Sin embargo, el posteo fue una picante humorada, con la que Cortez echó por tierra la versión de affaire: “Parece que era solo una ilusión, como mis romances”.