Alan Simone se olvidó de Sabrina Cortéz a tres meses de su separación y se mostró muy acaramelado con una influencer luego de que ésta lo compartiera en sus redes sociales.

“Te ves más lindo conmigo. Mi intenso”, escribió Nicole Barrera en la historia de su cuenta de Instagram junto al video en el que se lo puede ver abrazándola.

Cabe recordar que el ex Gran Hermano y quien fue su novia en el reality show terminaron su relación tras fuertes rumores de infidelidad por parte de él a ella y ahora se muestra enamorado de una joven.

SABRINA CORTEZ CONFIRMÓ EL ENGAÑO DE ALAN SIMONE Y ÉL REACCIONÓ

Las peores sospechas de Sabrina Cortez sobre Alan Simone quedaron confirmadas por la propia protagonista de esta historia. “Los chats son reales, pero no son los únicos”, había dicho en sus redes.

En diálogo con Ciudad, el ex Gran Hermano 2023 reaccionó: “No tengo nada para decir ni me tengo que defender de nada. Mis cosas íntimas las arreglo solo. No necesito del programa, del streaming ni de nada”.

