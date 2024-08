A poco más de dos meses de terminarse el romance de Sabrina Cortez y Alan Simone, el exparticipante de Gran Hermano 2023 sorprendió al contar que la buena onda que reinaba entre ellos llegó conflictivamente a su final.

“La gente tiene que entender que yo me enojo porque yo quedé muchas veces como un hijo de puta y ella como una princesa cuando no es tan así”, dijo Alan en el programa Se Picó.

“¿Ustedes terminaron la relación de amistad?”, le repreguntó la ex GH 2023 Florencia Cabrera. Y Simone no solo asintió, dio fuertes detalles: “Está todo mal. Nos bloqueamos de todos lados: en WhatsApp, en Instagram”.

“Me enteré de otras cosas que no me gustaron. Igualmente las hizo estando sola. No puedo decir nada. Pero fue con una persona de la que a mí me molestaban cosas y cuando me molestaban yo era el loco”, expresó el exparticipante del reality, durísimo con su ex.

“Pero ya está. Todo bien. Que haga lo que quiera. No tengo derecho a decirle nada. Ella está sola, yo estoy solo”, continuó, sin filtros.

LA TREMENDA FRASE QUE SABRINA CORTEZ LE HABRÍA DICHO A ALAN SIMONE TRAS LA SEPARACIÓN

“Todos comentemos errores. Yo le he dicho cosas enojado. Ella me ha dicho muchas cosas feas, enojada. Sabri una vez me dijo ‘vamos a ver en uno años en dónde estás vos y en dónde estoy yo’”, expuso Alan, dando cuenta del tono de sus peleas con Cortez. Y Laura Ubfal acotó: “¡Qué feo!”.

“Sí, horrible que me lo haya dicho a mí con lo que la quise... Pero bueno, yo también le he dicho cosas feas, pero no en ese sentido, de mala leche”, agregó Simone.

Recordando el motivo por el cual Sabrina terminó el noviazgo, Ubfal apuntó: “Alan, te costó mucho la infidelidad”. Y el ex GH afirmó: “Sí, sí”.

