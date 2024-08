Luego de que su infidelidad le pusiera punto final a su historia de amor con Sabrina Cortez (a quien conoció y se enamoró en su paso por Gran Hermano), Alan Simone reveló que la buena onda que había entre ellos no existe más y sorprendió en las redes al compartir un contundente posteo.

“Lo mejor está por venir”, escribió Alan en su cuenta personal de Instagram junto a varias fotos en donde se lo ve luciendo su cuerpo y otra en la que luce un elegante look total black, que despertaron los piropos y mensajes de amor de sus fieles seguidoras.

Horas antes, el joven había hecho un fuerte descargo en el programa de streaming Se Picó: “La gente tiene que entender que yo me enojo porque yo quedé muchas veces como un hijo de pu... y ella como una princesa cuando no es tan así”.

Por: Fabiana Lopez

“Está todo mal. Nos bloqueamos de todos lados: en WhatsApp, en Instagram”, agregó, dejando en claro que -al menos hoy- sería irreconciliable su vínculo. Y siguió, polémico: “Me enteré de otras cosas que no me gustaron”.

“Igualmente, las hizo estando sola. No puedo decir nada. Pero fue con una persona de la que a mí me molestaban cosas y cuando me molestaban yo era el loco. Pero ya está. Todo bien. Que haga lo que quiera. No tengo derecho a decirle nada. Ella está sola, yo estoy solo”, cerró Alan, sin filtros, contra su ex.

DESCONSOLADO LLANTO DE SABRINA CORTEZ AL HABLAR DE SU RELACIÓN CON ALAN SIMONE

Luego de haberse mostrado muy angustiada en la última gala de Gran Hermano 2023, Sabrina Cortez no pudo evitar romper en llanto al hablar de su relación con Alan Simone (a quien conoció y se enamoró en el reality de Telefe) y de la infidelidad que no quiere perdonarle.

“Voy a contar la verdad. Yo vengo hace unos días mal, mal, mal. Obviamente, creo que de ambas partes estamos mal, ninguno de los dos está saltando en una pata con todo lo que pasó. Hablo de mí y de Alan”, comenzó diciendo Sabrina en el programa de streaming Te pido mildis.

Foto: Captura de video de Instagram (@tepidomildis)

“Siento que hay mucha desinformación, pero calculo que es lo mismo que sabe la gente. Es lo que le repetí varias veces, que no fueron solo dos mensajes (lo que les encontró a su ex). De hecho, ayer hablé con Alan y, en un punto, yo no necesito salir a contar a la gente para que sepa todo lo que pasó, pero sí necesito que haya una persona responsable que diga, ‘pasaron cosas, entiendo que Sabrina no quiere aceptar estas cosas para su vida. Déjenla en paz con la decisión que tome’, ¿entendés?”, agregó.

Además, se dirigió al público que le insiste con que le dé una nueva oportunidad al joven: “No opinen sobre algo que no saben. Lo primero que quiero decir es que, lo vuelvo a repetir, no fueron solo dos mensajitos, fueron un montón de situaciones más. Pero más allá de eso, si fueran solo dos mensajitos, ¿quién es la que tiene que decir? Yo y cuanto mucho Alan”.

Foto: Instagram (@cortezsabri)

“Yo elijo lo que quiero para mi vida, lo que me hace bien, lo que no me hace bien. Y ayer, la verdad, me puse mal. Me tuve que agarrar la cara para no llorar. Y la verdad que hoy sigo igual, no sigo bien. Y literal, les contaba antes de entrar, que me levanté, me puse un jogging e iba a venir así al programa. Y mi hermana Maca, que te amo, me dice, ‘bol…, levantate, vestite, empilchate, sentite bien, porque no hiciste nada malo’”, agregó, con lágrimas en los ojos.

“Siento que no tengo que salir a decirle al mundo lo que pasó para que él la pase mal con lo que yo diga. Yo quiero que a él le vaya bien, quiero que haga su música, que salga adelante porque siempre lo apoyé y siempre quise que sea así”, añadió.

Y cerró, a corazón abierto y sincera: “Lo quiero un montón, más vale que sí. Por favor a la gente que no sabe todo lo que pasó y que no es necesario que lo salga a decir, dejen de decir, dale una oportunidad por solo dos mensajitos porque no es así. No fue eso. Sí hay amor, obviamente, pero yo no elijo eso para mi vida. No quiero eso para mi vida. A mí, mi familia me enseñó otra cosa. Y la verdad es que quiero algo que me merezca realmente”.