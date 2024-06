La química que lograron Sabrina Cortez y Alan Simone dentro de Gran Hermano 2023 fue arrolladora, al punto que hizo que la influencer decidiera dejar a Brian Fernández, y en diálogo con Ciudad habló de su mini luna de miel con el hermanito.

“Al salir de la casa fue todo bastante fuerte para ambos. A mí particularmente me esperaba una separación y afrontar muchos temas con la mudanza y cómo me iba a acomodar afuera, sin olvidar que salíamos de un reality que te explota la cabeza”, comenzó Sabrina.

-¿Qué te enamoró de Alan?

-Lo que me enamoró fue saber que él estaba incondicional para mí, para ayudarme en todo lo que necesitara. Siempre respetó mis tiempos, mis espacios, yo necesitaba entender todo lo que estaba pasando y eso llevaba su proceso.

-¿Te diste cuenta de que era afecto verdadero?

-Creo que pude ver el real cariño que había de parte de ambos, y nunca nos soltamos, a pesar de lo mediático, que a veces nos ocasionaba discusiones. Siempre le dimos para adelante y nos afianzamos en nosotros mismos.

-¿Cambió ahora que ya no está delante de las cámaras?

-Es muy compañero como se lo veía en GH y yo lo soy con él, así que somos sostén.

-¿Son conscientes además de que el hecho de estar juntos los potencia para el interés del público y las marcas?

-Las marcas nos quisieron siempre juntos, más allá de si hacíamos público o no a nuestro amor. Muchos fans míos quieren, además de la foto conmigo, una foto de ambos, como pasaba con el fandom de Alan.

-¿Se ven reflejados en ustedes?

-Creo que hay mucha gente que pudo ver cómo creció todo esto desde una pantalla. Y verlo realizado les da seguramente motivación a muchos de los que tienen historias parecidas en su intimidad.

-¿La convivencia con Alan es definitiva?

-No estamos conviviendo por decisión sino porque él no tiene donde quedarse en Buenos Aires, y mi casa obviamente está habilitada para él. Así que se queda unos días y luego vuelve a su casa en Chivilcoy.

-¿La idea sería vivir juntos?

-Como no tenemos definida nuestra vida laboral todavía, nos mantenemos así hasta que termine Gran Hermano. Luego veremos qué hacer.

-Julieta Poggio admite que tiene una relación abierta. ¿Cómo es tu noviazgo con Alan Simone?

-Es una relación con exclusividad y nos debemos fidelidad. Ambos tenemos el mismo pensamiento en este tema.

-¿Te gustaría casarte y ser madre con Alan? En mendoza amagó a pedirte matrimonio...

-No tengo como sueño de mi vida casarme o ser madre. Siento que no me realizo como mujer a través de eso. Si mañana decidimos casarnos y o ser padres lo haremos.

Pero dependerá de la vida, la carrera que elijamos, el tiempo que estemos juntos. Lo primero es que seamos felices y respetemos los tiempos y espacios del otro, porque puede pasar que uno quiera y el otro no.

-¿Adoptarías?

-Si mi decisión es que no quiero ser madre y se me pasa la edad, a mí me encantaría adoptar. Para mí no es un problema no llegar a ser madre en los tiempos que impone la sociedad, y sobre todo la mujer.

No me corre ni casarme ni ser madre, voy a hacer lo que me haga feliz, y cuando lo quiera, le voy a dar todo mi tiempo, energía y espacio a mi hijo.

