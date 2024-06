Luego de que se conociera que le puso punto final a su noviazgo con Alan Simone (a pocos días de haber blanqueado que estaban juntos en su visita a Gran Hermano 2023, donde se había conocido y enamorado) Sabrina Cortez dio que hablar con su fuerte posteo en las redes.

“Hoy dijo Alan que sabe que no podría volver con él o sería muy difícil y es porque sabe bien todo lo que hizo y que no se va a exponer porque no es necesaria la opinión de ustedes en este aspecto”, comenzó diciendo Sabrina en una publicación que subió a Instagram Stories.

“Es preferible la salud mental porque nada me cambia lo que quieran pensar de mí y de él y eso, créanme, le cag… la vida si se muestra”, agregó, dando a entender que tendría material que comprometería al joven.

“Así que debería agradecer que todavía hay buena gente que no busca seguidores y me siguen enviando los chats por privado porque ahora activó su cuenta, pero que no tire la pelota, que se haga cargo y responsable, como adulto que es, y deje de decir que sólo fue una respuesta a un chat porque es sabido que no y que hay muchas faltas de respeto ahí”, agregó. Y cerró, tajante: “Quiero decir que él sabía que eso estaba mal porque ya le estaba dando su segunda oportunidad. Somos adultos”.

¿Será definitiva la separación de Sabrina Cortez y Alan Simone?

SABRINA CORTEZ Y ALAN SIMONE HABIAN BLANQUEADO SU RELACIÓN AL VISITAR GRAN HERMANO 2023

Si bien eran fuertes los rumores que hablaban de la historia de amor que habría nacido entre Sabrina Cortez y Alan Simone tras salir de Gran Hermano 2023, los exparticipantes siempre prefirieron mantener en el anonimato los detalles sobre su presente sentimental. Hasta ahora.

Luego de que los 11 exjugadores restantes que faltaban que vuelvan a la casa cruzaran la puerta, Sabrina le dio un tremendo beso a Alan que no pasó desapercibido para los que siguen en juego, que estaban viendo toda la escena desde el SUM. Ante esto, todos se unieron en un grito unánime y celebraron que se haya formado esta nueva pareja.

Más tarde, Juliana “Furia” Scaglione volvió a ser testigo de otro romántico beso entre los jóvenes y opinó de esta relación: “¡Mirá cómo se aman! ¡Están enamoradísimos!”, expresó. Y Bautista Mascia cerró: “Obvio que se aman, ya se amaban”.