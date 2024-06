A una semana de confirmar en la casa de Gran Hermano 2023 su noviazgo con Alan Simone, Sabrina Cortez tiene el corazón roto.

¿El motivo? A la modelo le hicieron llegar chats del joven de Chivilcoy chamuyándose a otra chica, cuando ellos ya estaban conociéndose íntimamente.

La decepción llegó a tal punto que Sabrina se mostró llorando en una historia que subió a Instagram. “Ojalá sepan valorar a quien tienen a su lado siempre”, escribió Cortez, junto a un emoji de un corazón roto.

Días atrás, ni bien comprobó la existencia de las comprometedoras conversaciones de Alan con otra mujer, la modelo le dio un palazo a Alan, dedicándole la canción Perdonarte ¿para qué?, de Emilia Mernes y Los Ángeles Azueles.

“Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé. Pero no quisiste oír y ya el avión se te fue. Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia”, dice la letra del tema que Sabrina publicó, en medio de la fuerte crisis sentimental con su compañero de GH.

ALAN SIMONE NEGÓ HABERLE SIDO INFIEL A SABRINA CORTEZ DE GRAN HERMANO

Este lunes 10 de junio, Ciudad Magazine se comunicó con Alan Simone para saber si su relación de pareja con Sabrina Cortez sigue en pie. Él negó la ruptura, pero confirmó la existencia de los chats.

“Es obvio que a Sabri le molestó y que no estemos en un buen momento”, asumió Alan.

Y continuó: “No estamos separados con Sabri, está todo bien. La gente agranda todo. Ni siquiera hubo infidelidad. Yo no estuve con otra persona. Y ella tampoco”.

“Solo aparecieron chats viejos. Son de tres meses atrás, de cuando empezábamos a estar un poco más juntos con Sabri”, concluyó Alan Simone, esperanzado en no perder el amor de Sabrina, quien se mostró muy dolida en redes.

