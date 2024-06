La semana pasada, Sabrina Cortez y Alan Simone dejaron de jugar a las escondidas y confirmaron su noviazgo en la casa de Gran Hermano 2023.

Sin embargo, dos días después, la pareja entró en crisis y las acciones de ambos en las redes sociales lo confirmaron.

ALAN SIMONE ¿SE CHAMUYÓ A OTRAS CHICAS ESTANDO CON SABRINA CORTEZ?

“Ya salieron ellas, que quieren un par de seguidores en redes. Si tenés conversación con él, mándame video de pantalla abriendo el chat, sino deja de soñar. Besi”, le escribió Sabrina a una usuaria de X (ex Twitter) el 6 de junio, en respuesta a la versión de que Alan habría coqueteado con otra mujer.

En ese marco, la cuenta oficial de Instagram de Alan Simone de Gran Hermano estuvo inactiva hasta el domingo pasado y el rumor de crisis se potenció.

EL EXPLOSIVO POSTEO DE SABRINA CORTEZ ¿PARA ALAN SIMONE?

En ese agitado contexto, Sabrina no subió contenido junto al joven de Chivilcoy, pero lanzó una explosiva indirecta. La modelo subió una historia con la canción Perdonarte ¿para qué?, de Emilia Mernes y Los Ángeles Azueles.

“Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé. Pero no quisiste oír y ya el avión se te fue. Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia”, dice la letra del tema que Sabrina publicó, ¿dejando entrever que las cosas con Alan están mal?

LA REACCIÓN DE ALAN SIMONE DE GRAN HERMANO, ACUSADO DE ENGAÑAR A SABRINA CORTEZ

Luego de tres días de tener la cuenta de Instagram inactiva, Alan volvió con todo. Simone compartió un collage de fotos tiernas junto a Sabrina Cortez y una significativa canción.

Alan compartió una historia con el tema Te amo, de Fer Vázquez y Flor Álvarez, que dice: “La gente nos dice que estamos locos. Que deberíamos ir poco a poco. Pero yo siempre hago lo que siento. Y siento que debemos estar juntos hasta viejos”. Y continúa: “Antes de conocerte, estaba roto”.

¿Crisis pasajera o separación? El tiempo lo dirá…

