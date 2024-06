La separación de Sabrina Cortez y Alan Simone parece no tener vuelta atrás. La infidelidad que la joven le descubrió a su excompañero de Gran Hermano 2023 (el reality de Telefe donde lo conoció y se enamoró) parece haber dejado huella en su corazón y Santiago del Moro intentó poner paños fríos con un contundente consejo en medio de la gala de eliminación.

Así fue el incómodo ida y vuelta entre Santiago del Moro, Sabrina y Alan en vivo:

Del Moro: ¿Cómo andás Sabri? ¿Cómo estamos? Yo te quiero decir simplemente una cosa. Sabri, dos mensajes bol… no valen un aparejo, un amor y un proyecto.

Sabrina: -(Al borde de las lágrimas) no fueron sólo dos mensajes bol...

D: -No importa, borran y cuenta nueva, dejate de jod... Hablen las cosas, a evolucionar, a no ser pendejos y sigan adelante. Si hay amor, todo se habla. Con respeto siempre y se sigue.

S: -Quiero decir que no fueron solo esas dos cosas, simplemente eso.

D: -Ok. Alan, ¿algo para decir?

Alan: -No, nada. Son mis cosas son mis cosas, Santi, y las arreglo con ella. Gracias.

S: -Igual, salieron en reality y todos vimos esa historia. Y bueno, hoy los tengo acá los dos. A mí me encantaba esa pareja. Vi lo que lucharon por esa pareja también y lo que dejaron. Pero, por sobre todas las cosas, Alan, si estuviste mal, en privado, se le pide perdón.

A: -Sí, obvio. Yo la quiero y vamos a tratar de hablar.

¿Será definitiva la separación de Sabrina Cortez y Alan Simone?

FUERTE DESCARGO DE SABRINA CORTEZ TRAS SEPARARSE DE ALAN SIMONE

Luego de que se conociera que le puso punto final a su noviazgo con Alan Simone (a pocos días de haber blanqueado que estaban juntos en su visita a Gran Hermano 2023, donde se había conocido y enamorado) Sabrina Cortez dio que hablar con su fuerte posteo en las redes.

“Hoy dijo Alan que sabe que no podría volver con él o sería muy difícil y es porque sabe bien todo lo que hizo y que no se va a exponer porque no es necesaria la opinión de ustedes en este aspecto”, comenzó diciendo Sabrina en una publicación que subió a Instagram Stories.

“Es preferible la salud mental porque nada me cambia lo que quieran pensar de mí y de él y eso, créanme, le cag… la vida si se muestra”, agregó, dando a entender que tendría material que comprometería al joven.

“Que (Alan) no tire la pelota, que se haga cargo y responsable, como adulto que es, y deje de decir que sólo fue una respuesta a un chat porque es sabido que no y que hay muchas faltas de respeto ahí”.

“Así que debería agradecer que todavía hay buena gente que no busca seguidores y me siguen enviando los chats por privado porque ahora activó su cuenta, pero que no tire la pelota, que se haga cargo y responsable, como adulto que es, y deje de decir que sólo fue una respuesta a un chat porque es sabido que no y que hay muchas faltas de respeto ahí”, agregó. Y cerró, tajante: “Quiero decir que él sabía que eso estaba mal porque ya le estaba dando su segunda oportunidad. Somos adultos”.