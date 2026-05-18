Tini Stoessel volvió a emocionar a sus fans durante el mega show que brindó el sábado 16 de mayo en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

Además de deslumbrar con su música y puesta en escena, la cantante hizo una profunda reflexión sobre los abusos y la violencia de género que viven muchas mujeres.

Antes de interpretar “Me voy”, Tini frenó el recital y abrió su corazón frente a miles de personas. Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales por la contundencia de su mensaje y el silencio absoluto que logró generar entre el público.

Video: Tini Stoessel habló sobre los abusos y la violencia de género en su show en Salta

El fuerte mensaje de Tini Stoessel sobre los abusos y la violencia de género

“Estoy pensando la manera de decirlo, algún día”, comenzó diciendo la artista, visiblemente movilizada y en primera persona.

Luego, profundizó sobre las situaciones de inseguridad y miedo que atraviesan muchas mujeres en su vida cotidiana: “Qué injustas muchas cosas. Al día de hoy es muy loco sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa”.

En ese sentido, Tini hizo referencia a hábitos naturalizados que reflejan esa preocupación constante: “Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa, que estás bien, que estás ‘a salvo’, en el trabajo, en el colegio”.

El conmovedor pedido de Tini Stoessel a sus fans

La cantante también alentó a las mujeres a hablar y denunciar situaciones de violencia o abuso. “Acá estamos todas juntas, en la misma lucha, pero esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejen pasar”, expresó Tini.

“Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema, pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene una historia para contarte”, agregó.

Uno de los momentos más impactantes de la noche ocurrió cuando Tini destacó el silencio total que se generó en el estadio mientras hablaba: “Escuchá este silencio y me parece estremecedor, de verdad”.

Finalmente, cerró con una frase que provocó una ovación inmediata de sus fanáticos: “¿Cuándo va a ser el día que podamos salir a caminar tranquilas por la calle, que cambien tantas cosas? No tengan miedo de hablar, de denunciar. Y espero que seamos más escuchadas”.