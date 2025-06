Luego de la emoción que se vivió en la gran final de Gran Hermano 2025, que consagró a Santiago “Tato” Algorta como el campeón, muchas especulaciones surgieron alrededor de dos participantes después de que aseguraran que se fueron juntos del estudio.

Así lo dio a conocer Gastón Trezeguet en el programa de streaming Se picó (República Z): “Todas muerta con Devi, no va a que Sabrina va a hacer entrega y se lo gana”, lanzó Gastón, en referencia a Juan Pablo “Devi” De Vigili y Sabrina Cortez. Y agregó: “Yo no fui, pero a mí me llegó que Sabrina estaba muy a la pesca de Devi”.

“Yo no sabía que había dicho que le gustaba, pero ella viva, sabiendo que se le iban a tirar todas, no sacó las uñas, sino lo siguiente”, siguió, dejando en claro las intenciones que habría tenido la joven que fue parte de la edición anterior del reality de Telefe con uno de los últimos eliminados de este año.

“Apretaditos, apretaditos. Pásame el número, que te doy el número. Y todas odiadas con Sabrina porque se lo choriceó, se lo ganó”, cerró, despertando todo tipo de reacciones con su información.

Minutos más tarde, Sabrina rompió el silencio y se puso firme al desmentir esta versión en All Access (DGO): “Chicos, le mandamos un saludo a Gastón Trezeguet, que se ve que no tiene mucha info, por lo visto. Dijo que yo me fui con Devi de la fiesta, pero tengo un video de con quiénes me fui de la fiesta, así que se los voy a mostrar acá en vivo y me dejan de romper las pel... con creer que yo hago de mi vida lo que ustedes quieren que yo haga”.

TATO ALGORTA SE CONSAGRÓ COMO EL GRAN CAMPEÓN DE GRAN HERMANO 2025

A seis meses y medio de comenzar Gran Hermano 2024-2025, y después de que cada participante se ganara el corazón de sus seguidores con sus estrategias, su manera de jugar y su personalidad en cada reto que les tocó atravesar en la convivencia, Santiago “Tato” Algorta se convirtió en el elegido del público para alzarse con el título de campeón.

Con el 62,8% de los votos, el uruguayo logró vencer a Luz Tito (se quedó con el tercer puesto con el 25,5% de los votos) y Ulises Apóstolo (quedó en segundo lugar con el 37,2% de los votos) y no pudo evitar emocionarse al escuchar que Santiago del Moro le comunicó el resultado final.

Visiblemente emocionado por haber cumplido su sueño de cerrar la casa más famosa en el reality de Telefe, el joven recorrió toda la casa corriendo y despidió a su compañero antes de retirarse: “¡No puede ser! ¡Vamos! Estoy solo acá. Dale, campeón. ¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, Uruguay! ¡Qué país hermoso!“, gritó, conmovido.

¡Felicitaciones, campeón!